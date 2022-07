Was sich in Hiltenfingen und beim TSV Königsbrunn tut

Beim Kreisliga-Aufsteiger ASV Hiltenfingen und beim TSV Königsbrunn gibt es einige Neuerungen. Hier unser Überblick vor dem Saisonstart.

Der als Meister der Kreisklasse Augsburg Süd direkt in die Kreisliga aufgestiegene ASV Hiltenfingen setzt im Wesentlichen auf das bewährte Team, welches mit Spielertrainer David Bulik den Aufstieg geschafft hat. Aus dem Kader ausgeschieden sind die früheren Stammspieler Fabian Schmitt, Christian Mayer und Matthias Stolz. Sie werden durch vier Neuzugänge ersetzt, die schon einiges an Erfahrung mitbringen.

Allen voran Murat Erdöl, der mit 40 Jahren noch einmal die Fußballschuhe schnürt. Zuletzt war der frühere Landesligaspieler in der Corona-Saison 2019/21 beim Türk SV Bobingen aktiv. Auch der 26-jährige Abwehrspieler Yannick Hof kann auf fünf Jahre Kreisligaerfahrung bei der U 23 des TSV Schwabmünchen zurückblicken, wo er zuletzt Co-Spielertrainer war. Mit ihm wird auch der 29-jährige Julian Kille die Abwehr verstärken, der bisher Stammspieler beim SV Untermeitingen in der Kreisklasse war. Ebenfalls aus der Kreisklasse, aber vom SSV Margertshausen, kommt der Mittelfeldspieler Michael Würth. Auch er ist mit seinen 26 Jahren schon seit 2014 Stammspieler in Ustersbach und Margertshausen gewesen.

David Bulik bekommt einen erfahrenen Co-Trainer an die Seitenlinie gestellt. Der 41-jährige Christian Geib steigt wieder ins Fußballgeschehen ein, nachdem er zuletzt 2018 beim Landesligisten Aystetten als Teammanager fungierte. Das Saisonziel des Neulings ist natürlich der Klassenerhalt in der Kreisliga.

Junges Trainerduo beim TSV Königsbrunn

Trainer Wolfgang Missenhardt hat beim TSV Königsbrunn seine Mission Klassenerhalt mit dem Sieg im Relegationsspiel gegen den TSV Täfertingen erfüllt und trat dann, wie schon vor einem halben Jahr angekündigt, zurück. Nun hat ein junges Trainerduo das Kommando übernommen.

Das sind die Neuen beim TSV Königsbrunn (von links): Fabian Britsch, Emre Yeni, Robin Tanner, Trainer Patrick Thum, Andreas Assner, Anil Uzun und Murat Calli. Spielertrainer Peter Müller ist noch im Urlaub. Foto: Hieronymus Schneider

Spielertrainer Peter Müller hat ja das Team schon in der Rückrunde der vergangenen Saison als Spieler verstärkt und zum Klassenerhalt beigetragen. Nun hat der 36-Jährige das Kommando übernommen und wird von seinem Co-Trainer Patrick Thum (33 Jahre) unterstützt. Beide sind vom TSV Merching nach Königsbrunn gekommen.

Auch der Spielerkader wurde mit sechs Neuzugängen erweitert. Mit Fabian Britsch kommt ein erfahrener Mittelfeldakteur, der beim FSV Wehringen schon Spielertrainer war. Vom Türk SV Bobingen wechseln der schon 41-jährige Murat Calli und Anil Uzun (29 Jahre) in den Königsbrunner Sportpark West. Auch Emre Yeni hat mit seinen 33 Jahren schon Trainererfahrungen beim BCA Oberhausen gemacht, zuletzt war er beim Kreisligaabsteiger FC Haunstetten.

Dort hat auch Andreas Assner viele Jahre gespielt, bis er zum Nachbarn TSV Haunstetten wechselte. Nachdem er dort in den vergangenen beiden Jahren kaum zum Einsatz kam, versucht der 33-Jährige nun ein Comeback beim Königsbrunner TSV. Mit dem 28-jährigen Robin Tanner, der aus den eigenen Reihen wieder aktiviert wurde, ist das Sextett der erfahrenen Neuzugänge komplett. Den TSV Königsbrunn verließen Niklas Bayer zum Lokalrivalen FC Königsbrunn und Dominik Nißl, der zum SV Untermeitingen in die Kreisklasse Augsburg Süd wechselt.