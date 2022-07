Fußball Landesliga

Der TSV Schwabmünchen hat einen neuen Trainer

Plus Die Verantwortlichen in Schwabmünchen haben die Reißleine gezogen und sich von Trainer Florian Fischer getrennt. Was der neue Coach Esad Kahric zu seiner Aufgabe sagt.

Von Norbert Staub

Schon Anfang der Woche hatte sich angedeutet, dass die Luft für Trainer Florian Fischer immer dünner wird beim TSV Schwabmünchen. Der 32-Jährige hatte das Team im Februar 2022 übernommen und konnte den Abstieg in die Landesliga nicht verhindern. Und auch der Start in der neuen Liga verlief alles andere als gut: In den ersten drei Spielen gab es drei Niederlagen, sodass Abteilungsleiter Germar Thiele schon am Montag gegenüber unserer Zeitung einräumte, dass der Trainer zur Disposition steht. Jetzt wurde Florian Fischer entlassen. Esad Kahric übernimmt den Trainerposten beim TSV Schwabmünchen.

