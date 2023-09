TSV Bobingen will gegen Gilching die Torflaute beenden

Nur sechs Tore in sieben Spielen: Das Problem der Bobinger Kicker ist offensichtlich. Die Nullnummer im letzten Auswärtsspiel in Erkheim bestätigte das.

Der Aufprall in der Landesliga war für das Bobinger Team hart. Schafften es die Männer um Spielertrainer Christopher Detke in der Aufstiegssaison, gerade in engen Spielen, die wichtigen Tore zu erzielen, klappt das zu Beginn der Saison in der neuen Spielklasse nicht. Wie schmerzlich der Abgang von Topstürmer Florian Gebert für den TSV ist, zeigt sich nach den ersten sieben Spielen. Mit gerade mal sechs Treffern weist der TSV Bobingen den schlechtesten Wert der Landesliga auf. Sogar das Schlusslicht Illertissen II hat zwei Tore mehr geschossen. Wenn dann auch noch die Abwehr wackelt, wie gegen Erkheim am vergangenen Sonntag geschehen, reicht es auch nicht mehr zu einem Unentschieden.

Trotz Torflaute ist die Moral intakt

Grund zum Optimismus bietet die Moral und der Einsatzwille der Mannschaft. Trotz Rückstand im Allgäu kämpfte das Team weiter, aber ohne belohnt zu werden. In dieser Situation ist der TSV Gilching nicht unbedingt der beste Gegner. Nach acht Spielen - Bobingen hat ein Spiel weniger - stehen die Kicker aus dem Münchner Umfeld in der Tabelle weit vor dem TSV Bobingen. Allerdings ist auch der TSV Gilching schlagbar. Das zeigte das letzte Auswärtsspiel der Münchner Vorstädter gegen den VfB Durach. Mit 0:3 erlebte Gilching eine ähnliche Pleite wie Bobingen in Erkheim.

Und gegen die Allgäuer aus Durach zeigten die Kicker von der Hoechster Straße eine sehr ansprechende Leistung. Das damals erreichte Unentschieden war, betrachtet man den Spielverlauf, für die Elf von Sebastian Jeschek zu wenig. Es ist also durchaus etwas möglich für den TSV Bobingen. Trotzdem kommt der TSV Gilching als klarer Favorit nach Bobingen. Aber gerade gegen vermeintlich stärkere Gegner konnte der TSV Bobingen immer wieder gute Leistungen zeigen. Das war eindrucksvoll im Match gegen den TSV Eintracht Karlsfeld zu sehen, wo ein Tor reichte, um beim Tabellenführer ein Remis zu erkämpfen.

Allerdings bleibt das Grundproblem. Es müssen einfach Tore her. Da die Gilchinger Defensive nicht gerade die stabilste ist, zeigen elf Gegentore in acht Spielen deutlich, und sollte es doch gelingen können, den Ball hinter die Torlinie zu bringen. Dazu wären aber sicher mehr Torabschlüsse nötig. Daran fehlte es in den letzten Partien. Gegen Erkheim brachten die Bobinger ganze zwei echte Torschüsse zustande. Das ist zu wenig. Es wird also darauf ankommen, wie das Trainerteam die Mannschaft unter der Woche motivieren konnte. Und natürlich auch darauf, neue Ideen und frischen Wind ins Angriffsspiel zu bringen.

Das Heimspiel gegen den TSV Gilching beginnt um 14 Uhr am Samstag, dem 2. September, im Stadion an der Hoechster Straße in Bobingen.

