TSV Schwabmünchen sorgt für Schlagzeilen auf und neben dem Platz

Die Schwabmünchner Landesligafußballer stehen zur Winterpause auf dem dritten Tabellenplatz. Trotzdem musste Trainer Esad Kahric gehen. Unser Rückblick auf eine turbulente Hinrunde.

Nachdem die Schwabmünchner mit einer beeindruckenden Rückrunde die vergangene Spielzeit versöhnlich abschließen konnten, war die Hoffnung auf eine erfolgreiche Saison 2023/24 groß. Acht Neuzugänge verstärkten die Mannschaft nicht nur, sie sollten auch für die zuvor fehlende Tiefe im Kader sorgen. Nach einer Vorbereitung mit eher durchwachsenen Ergebnissen begann die Saison mit einem kräftigen Nackenschlag.

Beim Auftaktspiel präsentierten sich die Schwarz-Weißen fast so wie in der schlimmen Phase der vorhergehenden Saison - eine deutliche Niederlage gegen Kaufering war die Folge. Die war wie ein Weckruf für das Team um Kapitän Tim Uhde. Denn es folgte der Derbysieg gegen den TSV Bobingen und eine Serie von sieben Spielen ohne Niederlage. Erst der SC Oberweikertshofen konnte die Schwabmünchner stoppen.

Da ahnte noch niemand, dass Schwabmünchen bis zum Winter nur noch einmal Punkte auf fremden Platz holen konnten. Denn zuerst schob sich das Verletzungspech in den Vordergrund. Beim Heimsieg gegen Jetztdorf verletzte sich der eigentliche Abwehrchef - aber in dieser Partie im Mittelfeld eingesetzte - Tim Uhde schwer. Seine Rückkehr wird frühestens nach der Winterpause erwartet. Eine Woche später folgte der nächste Rückschlag. Beim Training riss die Achiellessehne von Torhüter Fabio Zeche - für ihn ist die Saison wohl zu Ende. Somit rückte der junge Tobias Böhm in den Kasten.

TSV Schwabmünchen steht ohne Torhüter da

Dieser machte seine Sache ordentlich - bis zum Derby in Bobingen. Dort reagierte er nach einem Rempler im Strafraum zu heftig und flog mit Rot vom Platz. Und der TSV stand erst einmal ohne Torhüter da. Diesen organisierte dann Trainer Esad Kahric in Person von Tobias Heiland. Beide kannten sich aus gemeinsamen Bayernliga-Zeiten beim TSV Kottern. Zuvor punkteten die Schwabmünchner zu Hause munter weiter, blieben aber auswärts durchgehend erschreckend harmlos. Vor allem, wenn Maik Uhde und Thomas Rudolph fehlten, waren die Schwarz-Weißen oft nicht in der Lage, ein Spiel in die Hand zu nehmen. Da wirkte der 9:0-Rekordsieg gegen Kaufering zum Rückrundenauftakt am Ende nur wie ein zufälliges Erfolgserlebnis.

Denn nach der Partie folgten drei Niederlagen ohne Schwabmünchner Tor. Den Anfang machte ein wenig inspirierter Auftritt beim Derby in Bobingen. Danach folgte eine Niederlage gegen mittlerweile sehr starke Unterhachinger. Dabei zeigten die Schwabmünchner zwar einen für eine Auswärtspartie schon als gut zu bezeichnende Leistung, blieben aber wie schon zuvor offensiv extrem harmlos. Richtig bitter wurde es zum Jahresabschluss in Erkheim. Schon nach 20 Minuten war die Partie entschieden, nach schwachen 90 Schwabmünchner Minuten hieß es 5:0 für die Gastgeber. Nur wenige Tage später folgte die Trennung von Esad Kahric.

Für viele völlig überraschend musste der Mann gehen, der den Schwabmünchner in der Vorsaison wieder Leben eingehaucht und den TSV aktuell auf den dritten Rang geführt hat. Über die Gründe, die zur Trennung führten, schweigen sich beide Seiten aus. Dem enttäuschten Kahric blieb nichts anderes übrig, als dem Team Glück zu wünschen. Glück, dass die Verantwortlichen der Schwabmünchner Fußballer nun auch nötig haben. Denn bei der Suche nach einem neuen Trainer ist die Messlatte natürlich hoch - und ein Fehltritt wie vor Kahric kann sich der TSV nicht leisten. Zudem steht auch die Torwartfrage weiter auf der Liste. Zwar konnte für die A-Junioren ein Keeper verpflichtet werden, doch diesen als Back-Up für Tobias Böhm zu sehen ist dann doch sehr optimistisch. Somit gilt es für die Schwabmünchner Fußballer wieder für die richtigen Schlagzeilen zu sorgen - nämlich die sportlich positiven.