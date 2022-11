Viel Arbeit für den Erfolg

In einer Partie auf mäßigem Niveau holt sich Schwabmünchen beim SV Mering den dritten Sieg in Folge.

Es war ein Spiel, das lange Zeit keinen Sieger verdient hatte. Die Partie zwischen dem SV Mering und dem TSV Schwabmünchen wird sicher nicht als fußballerischer Leckerbissen in die Chroniken der beiden Vereine eingehen. Dass es am Ende doch einen Sieger gab, lag daran, dass es den Schwabmünchnern gelungen ist, noch die ein oder andere Großchance zu kreieren.

Auch wenn das Wetter und auch der Rasen des Friedberger Kreisstadion – dort wurde gespielt, weil die Sportanlage in Mering gerade umfassend saniert wird – eigentlich für gute Verhältnisse sorgten, entwickelte sich von Beginn an ein schwaches Spiel.

Die Hausherren wirkten dabei dominanter, strahlten dabei aber wenig Gefahr aus. Schwabmünchen überließ Mering oftmals viel Raum, um dann vor dem Tor mit einem dichten Riegel den Gegner zu blocken. Das funktioniere über die komplette Spielzeit recht gut, sodass die Meringer kaum ernst zu nehmende Abschlüsse zu Stande brachten.

Doch auch Schwabmünchen hatte im Offensivspiel lange nichts zu bieten. Die defensive Ausrichtung sorgte dafür, das sich bei Angriffen immer wieder ein Lücke zwischen den Linien bildete, die sich getrost auch als Bauplatz hätte nutzen lassen.

In der zweiten Hälfte trifft der TSV dann doch

Nach einer langweiligen ersten Hälfte, in der bestenfalls die ein oder andere Diskussion nach Entscheidungen von Schiedsrichter Anes Hadziabdic, der sich mühelos dem Spielniveau anpasste, hängen blieb, ging es voller Hoffnung in die zweite Hälfte. Die war in den ersten Minuten auch nicht besser als die erste. Nach einer guten Stunde hatte Schwabmünchen, das ohne den verletzten Kapitän Tim Uhde antrat, mehr vom Spiel. Das sollte sich auszahlen. Zuerst scheiterte Maik Uhde noch mit einem schönen Abschluss am Merings Keeper Julian Baumann. Doch wenig später war nach einer schönen Kombination Maximilian Aschner frei in der linken Strafraumseite und platzierte den Ball zur Schwabmünchner Führung im langen Eck.

Von Meringer Seite kam auch danach kein großes Aufbäumen, während Schwabmünchen dominanter wurde. Doch auch der TSV wollte erst einmal zu keiner weiteren Torgelegenheit kommen. Erst als die Gastgeber in der Schlussphase zugunsten der Offensive die Defensive weiter öffnete, wurde es das ein oder andere Mal brenzlig vor dem Meringer Tor. Die bis dahin beste Chance vergab der eingewechselte Orkun Sarici, der bei seinem Abschlussversuch aus sechs Metern nicht mehr genug Druck hinter den Ball brachte. Für die Erlösung sorgte Maik Uhde kurz vor dem Ende, als er einen weiten Ball über den Torhüter und dann ins Tor beförderte.

SV Mering Baumann, Manfreda, Ebeling, Sakrak, Kristen (77. Cehic), Schön, Krachtus, Kusterer (46. Fidan), Köhler, Utz, Ögünc (87. Weißenböck)

TSV Schwabmünchen Orban, Kellner, Berger, Kusterer, Berger, Aschner (91. El Fayyad), Hoppe, Schäffler, Rudolph, Lechner (77. Sarici), Uhde

Tore 0:1 Maximilian Aschner (66.), 0:2 Maik Uhde (86.). – Schiedsrichter Hadziabdic (Wörnsmühl)

Zuschauer 60