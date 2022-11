Fußball-Nachlese

Die Spitzenteams siegen weiter

Nicht nur die Spieler des TSV Schwabmünchen durften am Wochenende jubeln, sondern auch die Bezirksliga-Teams aus Bobingen und Königsbrunn.

Plus Sie haben es wieder getan: Alle drei Spitzenteams der Region gewinnen wie schon in der Vorwoche ihre Spiele.

Die einen sehnen sie angesichts der langen Verletztenliste herbei, die Winterpause, die anderen haben gerade einen Lauf und würden gerne weitermachen. Das gilt wohl auch für die drei Spitzenmannschaften der Region, die wie schon in der Vorwoche alle drei ihre Begegnungen gewannen. Aber auch dort wird der eine oder andere die Pause herbeisehnen, denn es gibt immer noch zahlreiche Ausfälle, und man will die Pause nutzen, um sich zu verstärken. Mit den neuen und genesenen Kräften den Schwung aus den letzten Spielen mitnehmen sollte also das Motto lauten, wenn es im März wieder losgeht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

