TSV Schwabmünchen: Keine Zeit für Sentimentalitäten vor dem Spiel gegen Memmingen

Auf seinen langjährigen Club Memmingen trifft Schwabmünchens Coach Esad Kahric am Sonntag. Doch für Sentimentalitäten bleibt im Abstiegskampf keine Zeit.

Esad Kahric und der FC Memmingen – das ist schon eine besondere Beziehung. Fast 30 Jahre lang war der Schwabmünchner Trainer bei den Allgäuern aktiv – zunächst als Spieler, dann viele Jahre lang als Trainer. Doch wenn es am Sonntag um 15 Uhr in Schwabmünchen gegen die Bayernliga-Reserve geht, dann weist der 64-jährige Coach alle sentimentalen Gedanken von sich: "Ich habe damals als Trainer bei der zweiten Mannschaft in Memmingen angefangen, das ist sicher kein Spiel wie jedes andere. Aber es ist auch keine große Besonderheit. Für beide Teams geht es um wichtige Punkte am Sonntag, und das steht im Mittelpunkt", so Kahric.

Denn einen Haken hinter das Thema Abstiegskampf können die Schwabmünchner nach wie vor nicht machen. Nur drei Punkte beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz, den zurzeit Mering innehat. Allerdings haben die Meringer ein Spiel mehr absolviert. Sie holten ein der vergangenen Woche einen Punkt in Durach, während der TSV Schwabmünchen spielfrei war. Durch die Pause ist Schwabmünchen etwas heruntergerutscht, hat es aber nach wie vor selber in der Hand, sich von den Relegationsplätzen fernzuhalten.

Schwabmünchen – Memmingen II: Duell auf Augenhöhe

Umso wichtiger wäre ein Sieg gegen den FC Memmingen II, der mit 37 Zählern zwei Punkte vor den Schwabmünchnern steht und damit auch nicht aller Sorgen ledig ist. "Das Spiel ist für beide Teams extrem wichtig. Aber es ist ein Heimspiel, und deshalb sollten wir das gewinnen", sagt Kahric, der mit einem "Duell auf Augenhöhe" rechnet.

Allerdings wird die Aufgabe nicht einfach, weil die Memminger einen guten Lauf haben. Aus den letzten fünf Spielen holten sie ein Unentschieden und vier Siege; zuletzt gab es einen 1:0-Erfolg gegen Jetzendorf. "Das ist schon beeindruckend, wie sie sich auch gegen starke Mannschaften präsentieren. Memmingen II hat viele talentierte, hochklassige junge Spieler, die sich weiterentwickeln wollen und sich bei der Bayernliga-Mannschaft oder anderen Vereinen für höhere Aufgaben empfehlen möchten. Sie sind technisch sehr stark und haben eine große individuelle Klasse, aber auch eine gute mannschaftliche Geschlossenheit." Der Schwabmünchner Coach rechnet auch damit, dass der eine oder andere Spieler aus der ersten Mannschaft, die am Freitag in der Bayernliga spielt, in Schwabmünchen bei den Memmingern aushilft.

Von den angeschlagenen und verletzten Spielern kehren einige nach der zweiwöchigen Pause wieder in das Schwabmünchner Team zurück – darunter auch Keeper Elias Reinert, der drei Partien ausfiel und nun wieder zur Verfügung steht. Ob er oder Soma Orban das Schwabmünchner Tor hüten werden, sei noch unklar, so der Trainer. Auf jeden Fall fehlen wird weiterhin Tim Uhde, der einen Muskelfaserriss erlitten hat: "Er ist im Aufbautraining, aber wir möchten kein Risiko eingehen", so Esad Kahric.