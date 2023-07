Gennach

15:50 Uhr

Ursache für Hallen-Brand in Gennach steht fest

Bis spät in die Nacht löschten die Feuerwehrleute Anfang Juli in Gennach. Auch am nächsten Tag gab es noch Rauch und Flammen.

Plus In Gennach im südlichen Landkreis Augsburg brannte Anfang Juli eine landwirtschaftliche Halle ab. Der Schaden ging in die Millionen.

Von Marco Keitel, Maximilian Czysz

Für die Expertinnen und Experten der Kriminalpolizei steht jetzt fest, was zum Großbrand einer landwirtschaftlichen Halle Anfang Juli im Langerringer Ortsteil Gennach geführt hat.

Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben Nord auf Nachfrage mitteilte, hat sich das dort gelagerte Heu selbst entzündet. Dazu kann es kommen, wenn die Luftfeuchtigkeit im Heu hoch ist. Es bilden sich Bakterien und Pilze, die sich vermehren und Hitze entwickeln. Dann wird es im Heustock brenzlig. Die Temperatur steigt an und am Ende entzündet sich das Heu selbst. Wird die gefährliche Entwicklung rechtzeitig entdeckt, dann kann die Feuerwehr eingreifen.

