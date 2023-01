TSV Schwabmünchen: Kracher zum Rückrunden-auftakt

Der Tabellendritte aus Gundelfingen ist am Samstag bei den Handballern des TSV Schwabmünchen zu Gast.

Gleich mit einem Kracher starten Schwabmünchens Handballer am Samstagabend in der heimischen Hans-Nebauer-Sporthalle in die Rückrunde der Bezirksoberliga. Mit dem TV Gundelfingen stellt sich der Tabellendritte und ein direkter Konkurrent im Titelkampf in Schwabmünchen vor. Anpfiff ist um 18 Uhr.

Auch wenn noch vor Weihnachten der offiziell erste Rückrundenspieltag bereits über die Bühne ging, ist das erste Match im neuen Jahr bei noch zehn ausstehenden Spielen für alle Teams der Startschuss in die zweite Saisonhälfte. Dabei geht der TSV Schwabmünchen nach drei makellosen Monaten im alten Jahr von der Poleposition ins Rennen um den BOL-Titel und den Traum vom Landesligaaufstieg. Mit 24:0 Zählern liegen die Schützlinge von Trainer Florian Pfänder drei Punkte vor dem schärfsten Verfolger aus Lauingen sowie weitere drei Punkte vor dem jetzt an der Singold gastierenden TV Gundelfingen.

Gundelfingen unter Zugzwang

Der TVG war nach dem Landesligaabstieg mit einer nach wie vor starken Mannschaft eigentlich als Topfavorit ins Ligarennen gegangen, verlor aber gleich die beiden Auftaktspiele in Bobingen und zu Hause gegen Schwabmünchen und kam dann erst besser in Schuss. Nach acht Siegen in Serie gab es beim Derby in Lauingen allerdings eine empfindliche Niederlage, und mit nun sechs Minuspunkten stehen die Gundelfinger vor dem Schlager in der Hans-Nebauer-Sporthalle gewaltig unter Zugzwang.

Auch wenn die Schwabmünchner mit ihrem insgesamt sehr routinierten Kader fast schon gewohnheitsmäßig zum Kreis der Titelanwärter gehörten, war der bisherige Durchmarsch mit überwiegend sehr ansehnlichen Leistungen so nicht zu erwarten. Unter insgesamt schwierigen Trainingsbedingungen und einem selten komplett zur Verfügung stehenden Kader hat Trainer Flo Pfänder bisher sehr gute Arbeit geleistet und eine geschlossene und hoch motivierte Truppe geformt. Wenn die Gelb-Blauen diese Mentalität über die Weihnachtspause mit ins neue Jahr gebracht haben, dann dürfen sie sicher auch mit viel Selbstvertrauen in das wichtige Duell gegen Gundelfingen gehen.

"Wir spielen zu Hause und hoffen natürlich, dass die Schwabmünchner Handballfans genauso heiß auf den Samstagabend in der Hans-Nebauer-Halle sind wie wir. Diese Saison wollen wir als Nummer eins über die Ziellinie gehen und unser Publikum spielt eine ganz wichtige Rolle auf dem Weg dorthin", sagt Torhüter Frank Hübenthal. Die Spiele gegen Gundelfingen waren in den vergangenen Jahren immer von vielen Emotionen und großer Spannung geprägt, und genau das sollte auch im aktuellen Duell zu erwarten sein.