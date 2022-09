25.000 Euro Schaden nach nächtlichem Zusammenstoß

Eine junge Bobingerin hat einen Unfall in Igling verursacht. Die Frau hat offenbar übersehen, dass die Fahrerin eines des anderen Wagens Vorfahrt hatte.

Eine junge Frau aus Bobingen ist am Sonntag gegen Mitternacht in einen Unfall in Igling verwickelt gewesen. Laut Polizei wollte sie mit ihrem Auto von der Kitzighofer Straße in die vorfahrtberechtigte Unteriglinger Straße einbiegen und übersah dabei das Auto einer 25-Jährigen aus Friedberg. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro entstand. Verletzt wurden die beiden Frauen und die Beifahrer nicht. (AZ)