Siebenmal den Jakobsweg gefahren: Anton Hirschmiller ist Radler auf Rekordjagd

Plus Zweimal in Folge hat Anton Hirschmiller aus Klosterlechfeld Rekorde im Stadtradeln aufgestellt. Dabei war das nur ein Ersatz für ein noch größeres Vorhaben.

72 Jahre ist er alt. Beruflich ist Anton Hirschmiller aus Klosterlechfeld schon etwas kürzer getreteten - aber nicht, wenn es um sein liebstes Hobby geht: das Fahrradfahren. Zweimal hintereinander hat der Senior bei der Aktion Stadtradeln des Landkreises Augsburg die meisten Kilometer als Einzelradler zurückgelegt: 2020 war er in drei Wochen knapp 2500 Kilometer mit seinem Mountainbike gefahren, 2021 waren es 3500 Kilometer. Meist hat er sich Touren in der näheren Umgebung ausgesucht wie nach Andechs oder auf den Auerberg. Immer waren es Tagestouren, die bis zu 230 Kilometer lang waren.