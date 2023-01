Wie kommen Radfahrer in Klosterlechfeld sicher um die Kirche?

Die Sicherheit der Radfahrer an der Wallfahrtskirche Maria Hilf ist ein Dauerthema. Eine Verkehrsschau in Klosterlechfeld hat noch keine Lösung gebracht.

Im Dezember fand die jährliche Verkehrsschau der Straßenverkehrsbehörde mit der Polizei und dem Radverkehrsbeauftragten des Landkreises in Klosterlechfeld statt. Die gute Nachricht: Es gibt nicht mehr Gefährdungsbereiche als im Vergleich zum Durchschnitt der Vorjahre. Trotzdem gibt es ein Problem.

Das Dauerthema einer Verkehrsberuhigung in der Ortsdurchfahrt der Kreisstraße 19 konzentrierte sich auf eine sichere Radwegeführung im Bereich der Wallfahrtskirche Maria Hilf. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindet sich ein Gehweg mit dem Zusatzschild "Radfahrer frei" in Richtung Untermeitingen.

Gefahr für Radfahrer an der Wallfahrtskirche: Diese Lösungen stehen im Raum

An der Kirchenseite gibt es aber wegen der Engstelle nicht einmal einen Gehweg. Die Gemeinden Untermeitingen und Klosterlechfeld haben bereits 2021 beschlossen, einen zusätzlichen Radweg auf der Südseite der Straße von Untermeitingen nach Klosterlechfeld zu bauen. Dieser würde dann vor der Kirche an der bestehenden Fußgängerampel enden. Der Umbau der 40 Jahre alten Ampel und der barrierefreie Ausbau des Fußgängerüberweges wurde durch die Verkehrsbehörde Anfang 2022 angeordnet. Doch wie sollen Radfahrende sicher durch die enge Kurve an der Kirche kommen?

Der Radverkehrsbeauftragte brachte einen Fahrradschutzstreifen um die Klosterkirche bis zum Bahnübergang ins Gespräch. Bei der Verkehrsschau wurde festgestellt, dass der Platz dafür zu eng sei und nur ein Piktogramm eines Fahrrades auf der Fahrbahn möglich wäre. Dies würde nach Auffassung des Gemeinderates aber zu sehr gefährlichen Situationen für den Radverkehr führen. Deshalb wurde beschlossen, dieses Thema nochmals in einer eigenen Sitzung mit dem Radverkehrsbeauftragten zu beraten.

Eine klare Absage wurde von der Straßenverkehrsbehörde dem Ansinnen nach einer Tempo-30-Zone und der Sperrung des Schwerlastverkehrs über 7,5 Tonnen auf der Ortsdurchfahrt erteilt. Kleinere Verbesserungen werden bald umgesetzt. So wird die Haltelinie vor dem Bahnübergang an der Schwabstadler Straße entfernt, weil durch dort haltende Fahrzeuge die Querungshilfe für Fußgänger blockiert wurde. Und im Gewerbegebiet Am Wäldle werden Sperrlinien vor Grundstückeinfahrten angebracht, um das Zuparken zu verhindern.

Gemeinde Klosterlechfeld darf Flächen für Wohnbebauung am Bahnhof ausweisen

Eine gute Nachricht hatte die Bauamtsleiterin der Verwaltungsgemeinschaft Untermeitingen, Elfriede Lösch: Die Regierung von Schwaben hat dem Antrag der Gemeinde Klosterlechfeld auf Ausweisung von Wohnbauflächen im Areal südlich des Bahnhofs stattgegeben. Diese Zusage im Zielabweichungsverfahren ist die Voraussetzung für eine Bauleitplanung für das innerhalb der Lärmschutzzone des Militärflugplatzes Lechfeld liegenden Gebiets. Die Gemeinde hat die Notwendigkeit der Wohnbebauung begründet und kann nun die Planung möglichst mit der Städtebauförderung der Regierung von Schwaben in die Wege leiten.

Außerdem teilte Elfriede Lösch mit, dass die Lüftungsanlagen in der Schule und im Kindergarten Maria Hilf bald in Betrieb genommen würden. Auf Frage von Johanna Müller (SPD) sagte sie, dass der barrierefreie Ausbau des Bahnsteigs am Klosterlechfelder Bahnhof für Juni 2023 vorgesehen sei. Mit einer Verzögerung bis in den Herbst müsse aber gerechnet werden.