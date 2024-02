Königsbrunn

Balkonkraftwerke werden in Königsbrunn nicht bezuschusst

Balkonkraftwerke in Königsbrunn zu fördern, würde mehr Aufwand bedeuten, als es Nutzen hätte, war die Meinung im Hauptausschuss.

Plus Die AfD-Fraktion will eine formale Änderung der Kriterien für die Förderung von PV-Anlagen. Für Diskussion sorgt die Idee, auch Balkonkraftwerke zu fördern.

Von Jana Korczikowski

Im Königsbrunner Hauptausschuss war die Förderung von Photovoltaik-Anlagen Thema. Die AfD-Fraktion hat einen Antrag auf Änderung des Förderprogramms gestellt und vorgeschlagen, Balkonkraftwerke in die Richtlinie aufzunehmen. Auch eine Aussetzung der Förderung für ein Jahr schlägt die Partei vor.

"Die Frage ist, wie geht man mit der Förderung generell um", sagte Bürgermeister Franz Feigl zu Beginn der Sitzung. Man müsse bedenken, dass sich die Situation verändert hat. "Vor ein paar Jahren hatte das Ganze einen Vorbildcharakter." Jetzt ist sich der Bürgermeister sicher, dass Photovoltaik-Anlagen auch ohne Förderung gebaut würden. Er betonte zudem, dass die PV-Förderung keine sozialen Aspekte hat. "Diejenigen, die diese Förderung in Anspruch nehmen, sind nicht die, die in einer finanziell schlechten Lage sind." Maximal 1000 Euro Förderung können Königsbrunner Bürger bekommen - seit Mai 2023 sei wegen der sehr hohen Anzahl an eingegangenen Anträgen das zur Verfügung gestellte Budget von 100.000 Euro bereits abgegriffen. 2024 läuft die Förderung trotzdem weiter.

