Königsbrunn, Bobingen

12:00 Uhr

So schwer traf das August-Unwetter die Schulen im Augsburger Land

An der Via Claudia Realschule Königsbrunn ist der Hagelschaden noch deutlich zu erkennen.

Plus Gewitter und Hagel hatten am 26. August für große Schäden in Königsbrunn und Bobingen gesorgt. Jetzt wird klar: Es ist ein Glück, dass niemand in den Schulen war.

Von Jana Tallevi

Von massiven Schäden an den Realschulen in Bobingen und Königsbrunn sowie am Gymnasium und dem Förderzentrum in Königsbrunn haben jetzt Mitarbeiter aus dem Gebäudemanagement des Landratsamts im Bauausschuss des Landkreises berichtet. Die Bilanz in Zahlen: Unter anderem mehr als 50 zerstörte Lichtkuppeln und Fenster, mehrere umgestürzte Bäume und Wasser in zehn Klassenzimmern sowie einer Sporthalle. Am Ende ging den Mitarbeitern bei der provisorischen Schadensbehebung noch das Material aus.

Passiert ist es am 26. August, mitten in den Sommerferien; und auch noch an einem Samstagnachmittag. Viele Gründe, warum sich zu diesem Zeitpunkt keine Schulkinder oder andere Personen in den Lehreinrichtungen des Landkreises in Königsbrunn und Bobingen aufgehalten haben. Zum Glück, sonst wäre vielleicht jemand verletzt worden. Andererseits blieben Schäden deshalb länger unentdeckt. Manfred Hofmann und sein Stellvertreter Dominik Reisch berichteten jüngst im Ausschuss des Kreistags. Ihre Bilanz ist erschreckend:

