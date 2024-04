Königsbrunn

15:57 Uhr

Meterhohe Flammen in Königsbrunner Kleingarten

Plus In der Nacht auf Montag hat es in der Kleingartenanlage in Königsbrunn gebrannt. Die Polizei ermittelt.

Von Jennifer Kopka

Am Tag danach ist es ruhig in der Kleingartenanlage Bobinger Bergle in Königsbrunn. Stunden vorher war das anders: In der Nacht auf Montag brannte eine Häuschen lichterloh. Augenzeugen berichten von meterhohen Flammen, die in den Himmel loderten.

Technischer Defekt wird als Brandursache vermutet

Um 23.32 Uhr alarmierte ein Anwohner die Feuerwehr, weil er Rauchentwicklung im Kleingarten ausmachte. "Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Gartenhütte schon in Vollbrand", sagt Einsatzleiter der Feuerwehr Königsbrunn, Armin Kalupp. Die Feuerwehr Bobingen wurde nachalarmiert und so waren insgesamt 50 Feuerwehrkräfte und elf Fahrzeuge an der Bekämpfung des Brands beteiligt. Umliegende Straßen wurden großräumig abgesperrt. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass der Brand auf Nachbargärten übergreift. "Mit dem umliegenden Buschwerk und den naheliegenden Lauben hätte es auch anders ausgehen können", sagt Kalupp. Um 1.45 Uhr war der Einsatz beendet. "Von der Brandstelle geht keine Gefahr mehr aus", sagt Einsatzleiter Armin Kalupp.

