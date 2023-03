Polizeischüler suspendiert: So prüft die Bereitschaftspolizei ihre Kandidaten

Plus Bei der Bereitschaftspolizei in Königsbrunn wird jeder künftige Beamte genau unter die Lupe genommen. Warum trotzdem manchmal "schwarze Schafe" dabei sind.

Wegen fremdenfeindlicher und sexistischer Äußerungen wurden zwei Polizeischüler der Bereitschaftspolizei Königsbrunn suspendiert. Einem der beiden wird zudem Volksverhetzung vorgeworfen. Insgesamt ermittelt das Bayerische Landeskriminalamt gegen drei Beamte in Ausbildung - ein ehemaliger Polizeianwärter hatte bereits selbst gekündigt. Wie die Polizei Fehlverhalten des eigenen Nachwuchses prüft und gegebenenfalls straft, berichtet der Pressesprecher der Bayerischen Bereitschaftspolizei, Markus Kern.

In mehreren Phasen der zweieinhalbjährigen Ausbildung werde darauf geachtet, Personen wie die betroffenen Polizeischüler auszusieben. "Solche Leute wollen wir nicht und brauchen wir auch nicht", betont Kern. Und trotzdem könne es sein, dass bei den insgesamt rund 40.000 bayerischen Polizeibeamten einmal jemand durchrutscht. Das zu vermeiden, stehe im Fokus der Bereitschaftspolizei.

Bereitschaftspolizei Königsbrunn: In der Bewerbungsphase wird ausgesiebt

Alle künftigen Polizeibeamten werden bereits in der Bewerbungsphase eingehend unter die Lupe genommen, so Kern. "Das geht beim Einstellungstest schon los. Der geht über zwei Tage, unter anderem mit Grundfähigkeitstest und einem Deutschtest. Auch Gruppen- und Einzelgespräche sind ein Bestandteil." Diese Gespräche würden bewertet, es werde festgestellt, ob der Bewerber oder die Bewerberin emotional reagiert oder zu Gewaltausbrüchen neigt. Zusätzlich werde während der Bewerbungsphase verfassungsmäßig abgeklärt, ob es schon irgendwelche Verstöße des Anwärters oder der Anwärterin gegeben hat. Sollten während der Testphase "extremistische Ansichten, Frauen- oder Fremdenfeindlichkeit oder Ähnliches" deutlich werden, führe dies laut Landeskriminalamt zum Prüfungsabbruch.

In den zweieinhalb Jahren durchläuft der Polizeinachwuchs dann eine modulare Ausbildung, die Theorie und Praxis verknüpft. Der theoretische Unterricht beinhaltet Ausbildungsfächer, die der Persönlichkeitsentwicklung dienen - dazu gehört etwa Berufsethik. Im Unterrichtsfach Beamtenrecht lernen die Schüler unter anderem, was man als Polizist nicht tun oder sagen darf. Inwieweit die betroffenen Schüler in Königsbrunn in ihrer Ausbildung diese Fächer behandelt hatten, ist nicht bekannt. Pressesprecher Kern zufolge ist es aber nicht so, "dass im Fach Berufsethik einmalig zwei Stunden lang Sexismus behandelt wird, und das war es dann". Vielmehr würden solche Themen fächerübergreifend immer wieder auftauchen.

Zudem gibt es laut dem Sprecher der Bereitschaftspolizei in der Praxis Programme, zum Beispiel das Einsatztraining, bei dem beobachtet wird, wie sich die jungen Männer und Frauen in verschiedenen Situationen verhalten. Dort würden sie mit Asylbewerbern konfrontiert oder KZ-Gedenkstätten besuchen. Es würden auch immer wieder Gespräche geführt, das Verhalten reflektiert sowie die Persönlichkeitsentwicklung und Leistung überprüft. Das betreffe alle Bereiche der Ausbildung: "Wenn es bei der sportlichen Leistung ein Defizit gibt, wird gemeinsam darüber gesprochen und versucht, Lösungen zu finden."

Schüler werden während der gesamten Ausbildung beobachtet

Dass die Schüler während der Ausbildung die nötige fachliche und soziale Kompetenz vorweisen, sei ganz wichtig: "Die Schülerinnen und Schüler stehen zweieinhalb Jahre lang im Fokus, da wird verstärkt darauf geachtet, ob sie sich sozialadäquat verhalten. Sie wohnen ja auch auf dem Areal der Bereitschaftspolizei. Das ist in Bayern so Regel." Diese Regelung führe dazu, dass niemand in der Anonymität verschwinden könne.

Was die angehenden Beamten, die sich wegen ihrer Aussagen verantworten müssen, angeht, betont er: "Man darf sich das nicht so vorstellen, dass da einmal einer einen unpassenden Ausspruch tätigt, sondern in diesem Fall kam es immer wieder zu kleineren Auffälligkeiten, die zusammengefasst wurden. Wenn so was bekannt wird, kommt es zur Anzeige und wird rigoros verfolgt." Dies sei ein Grundsatz.

Alle Kolleginnen und Kollegen seien angehalten, es unverzüglich mitzuteilen, wenn ein derartiges Verhalten bekannt wird. "Natürlich halten wir es nach dem Grundsatz 'im Zweifel für den Angeklagten'- wenn aber etwas an den Vorwürfen dran ist, dann gehen wir weiter." Dann werden die Polizeischüler auch entlassen. Das werde dadurch erleichtert, dass sie im ersten Jahr Beamte auf Widerruf und dann Beamte auf Probe sind, so Kern.