Königsbrunn

10:50 Uhr

Starkbier und Stimmung: CSU derbleckt im Trachtenheim in Königsbrunn

Plus Beim Salvatoranstich in Königsbrunn waren bekannte Gesichter aus Landes- und Bundespolitik zu sehen. Klaus Holetschek sprach über Bier und Cannabis.

Von Sabine Hämmer

Beste Stimmung herrschte am Freitagabend beim traditionellen Salvatoranstich der CSU im Trachtenheim in Königsbrunn, mit dem die Partei seit 40 Jahren die Starkbierzeit eröffnet. Mit traditioneller, flotter Blasmusik hießen die „Lumpenbacher“ die zahlreichen Gäste musikalisch willkommen. Bürgermeister Franz Feigl zapfte schwungvoll das Fass Starkbier an, das anschließend an die Anwesenden zur Verkostung verteilt wurde. CSU-Vorsitzender und zweiter Bürgermeister Maximilian Wellner begrüßte nicht nur zahlreiche Königsbrunnerinnen und Königsbrunner, darunter viele Parteifreunde, sondern besonders die eingeladenen Ehrengäste.

CSU-Ortsvorsitzender Max Wellner (von links) mit Volker Ullrich, Anna Gastl, Klaus Holetschek, Bürgermeister Franz Feigl, Peter Henkel, Carolina Trautner. Foto: Sabine Hämmer

Carolina Trautner, Klaus Holetschek (Ex-Gesundheitsminister und Fraktionsvorsitzender im Bayerischen Landtag) sowie Volker Ullrich (Mitglied des Bundestages) und Jonas Deuringer (Vorsitzender der Jungen Union Königsbrunn und Kandidat für die diesjährige Europawahl). Neben dem Juristen und ehemaligen Stadtrat, Peter Henkel, bereits zum neunten Mal als Frater Barnabas im Einsatz, ergriff auch Klaus Holetschek treffsicher das Wort. Als dichtendes Urgestein aus der Nachbarstadt Bobingen sorgte Anna Gastl feinsinnig für viele Lacher und großen Applaus.

