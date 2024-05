Bobingen

12:00 Uhr

Entsteht in Bobingen der größte Windpark im Landkreis Augsburg?

Plus Bobingen macht das Projekt im Westen der Stadt transparent und wirbt neuerdings auf einer neuen Homepage dafür. Gegner sehen den Naturpark in Gefahr.

Von Maximilian Czysz

Bobingen gibt sich ein neues Image und will zur "Energiestadt" werden. Möglich machen soll das die Windkraft. Doch die Pläne für einen Windpark im Westen der Stadt spalten die Gemüter.

Jetzt werden in einer Pressemitteilung erstmals Ross und Reiter genannt. Ein Großteil der ausgewiesenen Flächen, in denen Anlagen gebaut werden könnten, umfasst Grundstücke im Eigentum von Alexander Erbgraf Fugger-Babenhausen. Er wird mehrfach in der aktuellen Pressemitteilung der Stadt zitiert. Er habe seine Unterstützung gegenüber der Stadt zugesagt. Alexander Erbgraf Fugger-Babenhausen sagt: „Seit Generationen dürfen wir die Verantwortung für einen Teil des Forstes der westlichen Wälder tragen. Als nachhaltiger Familienforstbetrieb hat für uns die Balance zwischen ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekten höchste Priorität. Wir sehen uns daher in der Verantwortung, die zukünftige Nutzung unserer Waldflächen im Kontext der Energiewende aktiv mitzugestalten.“ Und: „Unser Interesse ist es, die Beeinträchtigungen des Waldes und unserer Forstwirtschaft durch ein potenzielles Windenergieprojekt so gering wie möglich zu halten. Dies ist nicht nur der Eigentümerwille, sondern wird durch das umfangreiche Genehmigungsverfahren im Detail sichergestellt.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

