Diese Persönlichkeiten haben sich in der Kommunalpolitik verdient gemacht

Sie sind seit vielen Jahren in Gemeinde- und Stadträten und bringen sich für die Gemeinschaft ein. Jetzt gab es dafür ein kleines Dankeschön.

Für ihr langjähriges verdienstvolles Wirken in der Kommunalpolitik wurden kürzlich Persönlichkeiten aus dem Landkreis Augsburg ausgezeichnet.

Landrat Martin Sailer überreichte bei einer Feierstunde im Landratsamt im Namen von Innenminister Joachim Herrmann sieben Kommunale Dankurkunden und vier Kommunale Verdienstmedaillen in Bronze. Er sagte: „Sie alle leisten durch Ihren Einsatz in der Kommunalpolitik vor Ort einen wertvollen Dienst für unsere Gesellschaft. Denn auch, wenn Sie es sicherlich nicht immer allen Beteiligten recht machen können, so versuchen Sie doch immer das Beste für Ihre Gemeinde und Ihre Mitmenschen zu bewirken. Für Ihre Zeit, Kraft und das Engagement, das Sie viele Jahre lang für das Gemeinwohl eingebracht haben, möchte ich Ihnen herzlich danken.“

Die Kommunale Verdienstmedaille in Bronze erhielten:

Alwin Jung ( Königsbrunn ) Er hat sich fast drei Jahrzehnte als Mitglied im Königsbrunner Stadtrat engagiert. Seit 2014 war er Mitglied im Haupt- sowie über viele Jahre aktives Mitglied im Bauausschuss. Zudem war er langjährig als Referent für Stadtentwicklung und Ortsbild sowie als Referent für Umwelt, Natur, Klima und Energie tätig. Darüber hinaus war er unter anderem viele Jahre Mitglied im Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Betrieb und Verwaltung der Eishalle Königsbrunn , ist seit 2014 Mitglied im Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Kinder, Jugend und Familie sowie seit 2016 Mitglied im Aufsichtsrat für die Freizeit-, Sportstätten- und Kulturgesellschaft Königsbrunn .

Manfred Nerlinger ( Wehringen ) Mehr als 27 Jahre hat sich Manfred Nerlinger in der kommunalen Selbstverwaltung der Gemeinde Wehringen verdient gemacht, darunter zwölf Jahre als Gemeinderat, sechs Jahre als Dritter Bürgermeister und seit 2008 als Bürgermeister. In vorausschauender Weise ist es ihm gelungen, ein neues Gewerbegebiet am nördlichen Ortsrand auszuweisen, das zahlreichen Firmen aus der Region eine attraktive Betriebsstätte bietet, womit sich auch die Anzahl der Arbeitsplätze in Wehringen in den letzten 15 Jahren fast vervierfacht hat. Mit der Ausweisung neuer Siedlungsgebiete zusammen mit einer familienfreundlichen Infrastruktur schuf Manfred Nerlinger eine Grundlage dafür, dass Wehringen zu einem beliebten Wohnort mit junger Bevölkerungsstruktur herangewachsen ist. Unter anderem durch die Einführung einer Bläserklasse und das Projekt „Mehr Kultur in Wehringen " konnte er zahlreiche Mitbürgerinnen und Mitbürger für ein vielfältiges und aktives Vereinsleben gewinnen.

Auszeichnung Verdienstmedaille Norbert Krix, Manfred Nerlinger und Alwin Jung wurden jüngst geehrt. Bei einer Feierstunde im Landratsamt waren auch Landrat Martin Sailer und Königsbrunns Bürgermeister Franz Feigl (hinten). Foto: Julia Pietsch

Ursula Puschak ( Bonstetten ) Sie hat sich über 24 Jahre lang für die Belange der Gemeinde Bonstetten – davon zwölf Jahre als Zweite Bürgermeisterin – engagiert. Dabei hat sie sich vor allem im Kultur- und Jugendbereich eingesetzt, so ist sie mitverantwortlich für das jährliche Ferienprogramm in Bonstetten , das sie über 20 Jahre hinweg organisiert hat.

Peter Högg ( Diedorf ) Peter Högg engagiert sich bereits seit 33 Jahren für seine Heimatgemeinde Diedorf , dabei war er von 1996 bis 2014 als Zweiter Bürgermeister aktiv und ist seit 2014 Bürgermeister des Marktes Diedorf . Besonders hervorzuheben ist sein seit 2015 bestehendes Engagement bei der Unterbringung und Integration von Geflüchteten sowie seine maßgebliche Rolle beim Ausbau der Kinderbetreuung im Schulkinderbereich mit drei Hortgruppen und acht Mittagsbetreuungsangeboten. Er ist außerdem Begründer des Diedorfer Zentrums für Begegnung sowie Mitbegründer des Umweltzentrums Schmuttertal.

Die Kommunale Dankurkunde erhielten: