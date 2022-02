Immer mehr Gläubige im Kreis Augsburg kehren der Kirche den Rücken

Plus Seit der Veröffentlichung des Münchner Missbrauchsgutachtens wird die Kritik an der Kirche lauter. Die Zahl der Austritte steigt auch im südlichen Kreis Augsburg.

Das Münchner Missbrauchsgutachten erschüttert die katholische Kirche: Jahrelang wurden Hunderte Fälle von sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im Erzbistum München-Freising vertuscht. Auch das Verhalten des früheren Papstes Benedikt XIV. gerät in die Kritik. Das Misstrauen unter den Gläubigen wächst, immer mehr kehren der Kirche den Rücken. Auch im südlichen Landkreis steigt die Zahl der der Kirchenaustritte.