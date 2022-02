Keine Messen, keine Praktika: Corona erschwert Hotels die Suche nach Azubis

Plus Corona macht es Betrieben schwerer, in Kontakt mit dem künftigen Nachwuchs zu treten. Stark betroffen sind Hotels und Gastronomie, aber auch andere Branchen.

Die Schwierigkeiten, die die Corona-Pandemie für die Gastronomie mit sich gebracht hat, sind hinlänglich dokumentiert. Viele Wirte und Hoteliers hoffen nun, dass die kommenden Monate das Geschäft wieder anspringen lassen. Doch es scheint, dass die Krise sich auch noch auswirkt, wenn die Gäste zurückkommen. Denn den Betrieben fällt es zunehmend schwer, Nachwuchs zu gewinnen. Selbst renommierte Ausbildungsbetriebe bekommen derzeit kaum Bewerbungen.