Laster brennt an der B17 bei Lagerlechfeld

Ein Laster ist auf der Ausfahrt bei Lagerlechfeld an der B17 in Brand geraten. Wegen einer möglichen giftigen Rauchwolke sollten Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten.

Der Laster, der in Richtung Augsburg unterwegs war, hatte gegen 13.15 Uhr an der Ausfahrt Lagerlechfeld die autobahnähnlich ausgebaute Bundesstraße verlassen. Wie die Polizei mitteilt wartete er am Ende der Ausfahrt, um sich auf die Straße einzufädeln. Plötzlich gab es einen lauten Knall und der Lastwagen fing Feuer, berichtete der Fahrer.

Noch ist unklar, warum der Laster in Brand geraten war. Möglicherweise war ein Reifen überhitzt und hatte Feuer gefangen. Eine andere Ursache könnte das Batteriefach am Ende des Lasters sein, dass durch einen Kurzschluss in Brand geraten sein könnte. Einen Unfall aber hat es mit dem Laster nicht gegeben, so die Polizei.

Die Bundesstraße war die gesamte Zeit über befahrbar, doch die Ausfahrt musste bis in die Abendstunden hinein gesperrt werden. Zwar hatte die Feuerwehr den Brand schnell gelöscht, aber der Laster musste abgeschleppt und der Straßenbelag auf mögliche Beschädigungen untersucht werden.

Weil die Ausfahrt auch als Umleitung für die wegen Bauarbeiten gesperrte Ausfahrt in Kleinaitingen dient mussten einige Autofahrer weite Umwege in Kauf nehmen, um an ihr Ziel zu gelangen.

Unfall auf B17 bei Lagerlechfeld: App Nina warnte vor Rauchwolke

Schon von weitem war die Rauchsäule, die der brennende Lastwagen an der B17 bei Lagerlechfeld verursacht hatte, zu sehen. Vorsorglich setzten die Einsatzkräfte über die Nina-Warnapp des Bundes eine Warnung vor einer giftigen Rauchwolke ab. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Kurze Zeit später aber konnte Entwarnung gegeben werden. Der Laster war leer, so dass laut Feuerwehr keine Gefahr für die Anwohner bestand.