Landkreis Augsburg

vor 17 Min.

Schulbusverkehr: Kritik reißt nicht ab

Seit der freigestellte Schwabmünchner Schulbusverkehr in den Linienverkehr des AVV integriert worden ist, gibt es immer wieder Probleme.

Plus Nach einem Brandbrief der Schwabmünchner Elternbeiräte, findet Landrat Martin Sailer deutliche Worte für den AVV. Nun soll einiges besser werden. Allerdings gibt es da noch ein Problem.

Von Carmen Janzen

Die Kritik am Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund, dem AVV, reißt nicht ab. Seit der Integration des einst in Schwabmünchen freigestellten Schulbusverkehrs zum Leonhard-Wagner-Schulzentrum in den Linienbusverkehr im September 2023 gibt es immer wieder mal Probleme. Die Hoffnung der Eltern, dass mit der Umstellung des AVV-Fahrplanwechsels Anfang Dezember, die Kinderkrankheiten auskuriert seien, schwand spätestens nach den Weihnachtsferien.

Die Elternbeiräte der Schwabmünchner Grund-, Mittel- und Realschule sowie des Gymnasiums, die zusammen etwa 4000 Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Augsburg unterrichten, wandten sich deshalb mit einem Brandbrief an Landrat Martin Sailer, der Aufsichtsratsvorsitzender im AVV ist. Sailer veranlasste daraufhin ein Krisengespräch im Landratsamt Anfang dieser Woche. Mit dabei waren unter anderem die AVV-Chefin Dr. Linda Kisabaker, Regionalbus-Augsburg-Betriebsleiter Frank Endres, die Inhaber des Busunternehmens Baumeister aus Markt Wald, Schwabmünchens stellvertretender Bürgermeister Josef Alletsee, die Bürgermeister der Lechfeldgemeinden, Andreas Scharf aus Graben, Simon Schropp aus Untermeitingen und Rudolf Schneider aus Klosterlechfeld, die Schulleitungen der Real- und Mittelschule sowie die Elternbeiräte aller vier Schulen.

