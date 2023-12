Landkreis Augsburg

Unfall beendete Sportkarriere: Kira Grünberg spricht über Liebe und Verlust

Plus Spitzen-Athletin, dann ein schwerer Unfall, dann Rednerin und Politikerin: Kira Grünberg beweist, dass das Leben nach Schicksalsschlägen weitergeht.

Von Marco Keitel

Als sie nach ihrem Unfall im Krankenhaus-Bett gelegen sei, hätten sich viele Menschen über sie gebeugt, erzählte Kira Grünberg. Ärzte und Krankenschwestern, fremde Gesichter. "Auf einmal denke ich mir: Den kenne ich doch." Die 30-jährige Tirolerin war Festrednerin bei der Festsitzung des Kreistages im Landratsamt in Augsburg. Sie war eine der besten Stabhochspringerinnen Österreichs. Dann kam der Unfall. Landrat Martin Sailer ( CSU) sagte in seiner Ankündigung: "Das Jahr 2015 brachte eine Zäsur für ihr Leben mit sich." Seit sie bei einem Trainingssprung vor der Matte gelandet ist, ist sie querschnittsgelähmt, sitzt im Rollstuhl. Und hat seitdem mehrere neue Karrieren in Angriff genommen. In ihrer Rede sprach sie über die Wichtigkeit des persönlichen Umfelds, Liebe und Verlust - und den Mut, Neues auszuprobieren.

Das bekannte Gesicht, das kurz nach ihrem Unfall über ihrem Krankenbett aufgetaucht sei, sei das ihres Sportarztes gewesen. Er habe alles stehen und liegen gelassen und sei noch vor ihr im Krankenhaus angekommen. Momente wie dieser hätten ihr gezeigt, wie wichtig das persönliche Umfeld sei, das sie vorher zwar wertgeschätzt habe, aber nicht in diesem Maße. "Dass diese Menschen mich durch die schwerste Zeit meines Lebens begleitet und das Unmögliche möglich gemacht haben - ich wusste vorher nicht, dass es so etwas überhaupt gibt." Man könne sich nicht auf Schicksalsschläge vorbereiten, aber man könne sich ein Umfeld aufbauen, dass einen in so einem Fall auffängt.

