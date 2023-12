Landkreis Augsburg

vor 17 Min.

Viele infiziert, wenige im Krankenhaus: Corona-Lage im Kreis Augsburg

Plus Im Abwasser werden im Landkreis Augsburg deutlich mehr Coronaviren entdeckt als noch in den Sommermonaten. Über die Schwere der Fälle sagt das nichts aus.

Von Marco Keitel Artikel anhören Shape

Es wird wieder getestet im Landkreis Augsburg. Die Nasen laufen und Schnelltests, die über die Frühjahrs- und Sommermonate aus der Wahrnehmung verschwunden waren, tauchen allerorts wieder auf. Nicht nur in Drogerien und Apotheken. Aber deren Ergebnisse werden nicht offiziell erfasst. Einen besseren Überblick über das Infektionsgeschehen ermöglicht das Abwasser-Monitoring. Denn dort, im Abwasser, landet das Virus. Es wird im Stuhl ausgeschieden. Deutschlandweit wurden kürzlich so viele Erreger des Virus im Abwasser nachgewiesen wie noch nie. Wie sieht es im Augsburger Land aus?

Ein Blick auf die Kurven der Messwerte aus Königsbrunn und Stadtbergen, die auf den Internetseiten des Landratsamtes und des Robert-Koch-Instituts einsehbar sind, zeigt: Seit Spätsommer werden wieder Monat für Monat mehr Erreger nachgewiesen. Laut Gesundheitsamt sind die Covid-Abwasserwerte in Königsbrunn und in Stadtbergen im Vergleich zur vergangenen Woche relativ ähnlich. Die Werte würden sich auf einem hohen Niveau befinden, in Königsbrunn tendenziell steigend.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen