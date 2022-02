So stehen EHC, Skiclub Königsbrunn und Schöffel zu den Olympischen Spielen

Plus Menschenrechtsverletzungen, Corona-Fälle, fehlender Schnee - heute starten die Olympischen Winterspiele. Wie stehen der EHC, der Skiclub Königsbrunn und Schöffel dazu?

Mehrere Monate hatte China dank seiner Null-Covid-Strategie die Pandemie im Griff. Seit Januar steigen die Inzidenzen wieder an - nicht zuletzt durch die Einreise der ausländischen Athleten. In den olympischen Dörfern wurden bereits über 200 Corona-Fälle gemeldet.