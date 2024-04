Wo Sport im Freien im Landkreis Augsburg besonders viel Spaß macht

Sport wie Minigolf bietet Spaß und Spannung für die ganze Familie. Auf Pumptrackanlagen ist Geschick gefragt. Was im Landkreis Augsburg unter freiem Himmel geboten ist.

Sport klingt immer schweißtreibend, muss es aber gar nicht sein. Auf den Minigolfanlagen im Landkreis Augsburg kann die ganze Familie Spaß haben, Pärchen können ein lustiges Date miteinander verbringen. Wer auf mehr Risiko steht, kann auf eine Pumptrackanlage fahren.

Skaten oder Pumptrack fahren in Meitingen, Stadtbergen und Gersthofen

Unmittelbar im Westen der Stadt Augsburg gibt es eine asphaltierte Pumptrackanlage in Stadtbergen. Kinder vom Kindergartenalter bis hin zu Teenagern kreisen auf dem blau markierten Parcours. Während kleinere mit dem Laufrad ihren Gleichgewichtssinn trainieren, cruisen größere auf Kickboards und Fahrrädern über die Bahn. Gut sitzenden Helm einpacken, und los geht's ab auf die Piste. Gleich nebenan gibt es ein Volleyballfeld, auf dem im Sommer eigentlich fast immer etwas los ist.

Der Skatepark Gersthofen liegt wischen dem neuen Paul-Klee-Gymnasium und der Anna-Pröll-Mittelschule. Das asphaltierte Gelände nutzen Skateboarder genauso wie Jugendliche auf Kickboards. Auf dem flacheren Areal können Anfänger über kleinere Hügel und flachere Abfahrten fahren. Im mittleren Teil gibt es steile Abfahrten und am anderen Ende des Platzes zwei tiefe Kessel, um sich hinunterzustürzen und seine Kreise mit Schwung zu ziehen.

Auf dem Skatepark in Gersthofen (Bild) gibt es eine tolle Ausstattung. Foto: Jeremy Noone

In Meitingen gibt es eine Dirtpark-Strecke, die über grasige Hügel führt. Der Vorteil gegenüber einer asphaltierten Strecke ist der weichere Untergrund bei einem Sturz. Außerdem bietet ein großes Basketballfeld mit Körben Abwechslung. Kinder können dort auch Hockey spielen oder einfach mit den Rollschuhen herumfahren. Einen Fußballplatz mit Toren gibt es auch. Wem das alles zu halsbrecherisch ist, der kann in Meitingen voraussichtlich ab Mai die Minigolfanlage besuchen. Der Eintritt für Erwachsene kostet dort drei Euro, Kinder zahlen zwei Euro.

Minigolf und Pit-Pat-Anlagen in Bobingen, Horgau und Dinopark

Im Süden des Landkreises können Minigolfbegeisterte in Bobingen auf ihre Kosten kommen. Dort gibt es auch eine Pit-Pat-Anlage. Ein Spiel, bei dem der Schläger dem Billard entlehnt ist und die Anlage an einen Minigolf-Parcours erinnert. Die Anlage liegt im Singoldpark gegenüber dem Bobinger Freibad. Öffnungszeiten sind noch nicht bekannt. Im Schwabmünchner Luitpoldpark öffnet die Anlage in den Ferien voraussichtlich ab zehn Grad und gutem Wetter täglich von 10 bis 19 Uhr. Ganz in der Nähe gibt es einen tollen Spielplatz für Kinder.

Seit 60 Jahren gibt es die Minigolfanlage in Horgau. Betrieben wird sie Siggi Beutel und seiner Frau. Foto: Andreas Lode

Im Westen des Landkreises können Minigolffans in Horgau bei Siggi und Franziska Beutel auf ihre Kosten kommen. Die Anlage öffnet voraussichtlich ab den Osterferien täglich ab 10 Uhr. Erwachsene zahlen für eine Runde 2,50 Euro, Kinder zwei Euro. Es gibt auch die Möglichkeit, eine Tageskarte zu erwerben. Auch in Täfertingen bei Neusäß gibt es eine Minigolfanlage. Die aber voraussichtlich erst ab Mai für die Pfingstferien ihre Tore öffnet. Kinder bis 13 Jahre zahlen dann allerdings nur 1,50 Euro Eintritt. Jugendliche zwei Euro und Erwachsene drei Euro. Die Minigolfanlage in Ichenhausen hat ab 1. April geöffnet. Die Anlage liegt ruhig im Grünen, und es gibt einen Biergarten mit kleinem Spielplatz. Erwachsene zahlen vier Euro und Kinder 3,50 Euro.

Der Dino-Park lockt mit einem Minigolfplatz beim Flugplatz Augsburg. Foto: Ulrich Wagner

Im Norden von Augsburg können Minigolfer in Meitingen in den Lechauen ab 1. Mai 2024 wieder die Anlage nutzen. Die öffnet jeweils von Mittwoch bis Samstag von 15 bis 20 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 20 Uhr. Erwachsene zahlen drei Euro und Kinder zwei Euro. Zwischen Gersthofen und Mühlhausen gibt es Dinogolf in prähistorischer Landschaft im Dinopark. Neben Minigolf gibt es auch Pit-Pat, Fußballbillard und Dino-Hüpfburgen unter anderem. Deshalb kostet der Eintritt acht Euro. Die Anlage hat am Freitag, Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 19 Uhr geöffnet.