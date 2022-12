Landkreis Augsburg

vor 3 Min.

Zwei Tage Glatteis: Viele Menschen landen in der Notaufnahme

Plus Zwei Tage lang war von Autofahrern und Fußgängern höchste Vorsicht gefordert. Blitzeis und Glätte verwandelte Straßen und Gehwege in spiegelglatte Oberflächen.

Für viele Menschen endete die Schlitterpartie in der Notaufnahme der Bobinger Wertachklinik. „Seit Mittwoch ist hier die Hölle los, unser Personal ist am Anschlag“, sagt Jochen Wittich, Chef der Notfallchirurgie. „Mein Kollege hat am Mittwoch von 8 Uhr morgens bis Mitternacht durchoperiert.“ Insgesamt seien etwa 50 Patienten in die Notaufnahme gekommen, darunter seien allerdings auch Fälle, die nichts mit dem Glatteis zu tun haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen