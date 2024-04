Wenig zu holen für die Spitzenteams im Süden

Plus Ein schwarzer Tag für die Spitzenteams. Schwabmünchen geht in Illertissen unter, Bobingen schafft wieder nur ein Unentschieden, Langerringen fällt wieder auf den letzten Tabellenplatz zurück.

Eigentlich wollte der TSV Schwabmünchen im Frühjahr schnell ein oder zwei Siege einfahren. Dann hätten die Schwarz-Weißen „den Rückspiegel abschrauben“ können, denn dies hätte genügt, um in der engen Landesliga-Tabelle einen Haken hinter das Thema Klassenerhalt zu machen.

Zwar hat der TSV bei sechs noch ausstehenden Spielen einen Vorsprung von acht Punkten auf die Relegation, aber die aktuelle Bilanz von zehn Spielen ohne Sieg macht trotzdem Sorgen. Die Gründe für den fehlenden Erfolg sind vielschichtig.