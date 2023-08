Langerringen

vor 33 Min.

Die Mundharmonika als Orchesterinstrument

Der Langerringer Musikdirigent Stephan Knöpfle (links) plant mit dem Mundharmonikavirtuosen Renè Giessen (rechts) ein Galakonzert in der Schwabmünchner Kirche St. Michael.

Plus René Giessen, der Meister der Mundharmonika, plant ein klassisches Konzert mit dem Musikverein Langerringen.

Von Hieronymus Schneider

Das verspricht ein ganz besonderes Konzert zu werden - auch wenn es bis zum Termin noch etwas hin ist: Stephan Knöpfle, der Dirigent des Musikvereins Langerringen, hat durch seine persönlichen Kontakte mit René Giessen einen der weltbesten Mundharmonikakünstler für ein Projekt gewinnen können. Am Samstag, 4. November, wird es um 19.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche in Schwabmünchen stattfinden.

„Mein Lebenswerk ist es, die chromatische Mundharmonika als vollwertiges Instrument zu den anderen Instrumenten eines Orchesters zu fügen“, sagte René Giessen bei seinem ersten Probenbesuch in Langerringen. Für die Uraufführung seiner „Haydn Variationen für Mundharmonika, Violoncello und Symphonisches Blasorchester“ in Schwabmünchen hat Giessen mit Julien Chappot den Lehrbeauftragten für Violoncello der Universität Augsburg und Solocellisten des Staatstheaters Augsburg hinzugewonnen. Von der Qualität des Langerringer Orchesters war Giessen bei der ersten Probe begeistert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen