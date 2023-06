Oberottmarshausen

Party, Umzug und Fahnenweihe: Oberottmarshausens Feuerwehr wird 150

Plus Nach dem Partyabend gingen die Feierlichkeiten in Oberottmarshausen mit einem Festumzug und einer Fahnenweihe weiter.

Von Hieronymus Schneider

Mit einem schwungvollen Partyabend rund ums Festzelt mitten im Dorf feierte die Oberottmarshauser Feuerwehr in ihr Jubiläumsfest hinein. Rainer Stegmiller, der Vorsitzende des Feuerwehrvereins, und Bürgermeister Andreas Reiter eröffneten das Fest am Samstagabend. Mit zwei sicheren Schlägen zapfte Reiter das erste Fass an und schenkte die Bürgermeistermaß an seine Feuerwehrmänner aus.

Die Königsbrunner Blaskapelle "Die Lumpenbacher" sorgte bis tief in die Nacht für beste Stimmung. Am frühen Sonntagmorgen formierte sich der Festzug in der Alemannenstraße. Angeführt von der Musikkapelle Oberottmarshausen und Pfarrer Hubert Ratzinger und den Ministranten zog die Jubiläumsfeuerwehr mit ihrer historischen Drehleiter, gefolgt von den Nachbarwehren aus Königsbrunn, Bobingen, Wehringen, sowie Groß- und Kleinaitingen durch das Dorf zum Festzelt am Feuerwehraus.

