Erstmals wohnen Asylbewerber in Langerringen

In dieses Haus in Langerringen werden im Mai Asylbewerber aus Afghanistan ziehen. Rechts im Hintergrund ist das Schulgebäude zu sehen.

Plus Im Mai ziehen 23 afghanische Männer in die Unterkunft neben der Schule in Langerringen. Ein Helferkreis entsteht aktuell.

Von Hieronymus Schneider

Bisher war Langerringen ein weißer Fleck auf der Landkarte der Asylbewerberaufnahmen. Das hat sich mit der Anmietung eines Hauses durch den Landkreis Augsburg geändert, war bereits seit Dezember bekannt. Nun teilte Bürgermeister Marcus Knoll in einer Informationsveranstaltung mit, dass am 2. Mai bis zu 23 aus Afghanistan geflüchtete Männer im Alter von 19 bis 50 Jahren in das Haus an der Viktor-von-Scheffel-Straße neben der Schule einziehen werden.

Diese Asylsuchenden sind bereits seit etwa einem halben Jahr in Deutschland und waren bisher in der dezentralen Unterkunft in Gablingen untergebracht. Zwei von ihnen sollen schon in einem Arbeitsverhältnis stehen. Trotz einiger vorgebrachter Bedenken, ob das Haus neben der Schule als Standort einer Asylunterkunft geeignet sei, überwog die Bereitschaft zur Integration dieser Menschen im Dorf. Bürgermeister Knoll sagte, dass Langerringen aus Solidarität zu den teilweise schon stark belasteten Gemeinden im Landkreis diese Herausforderung annehmen müsse.

