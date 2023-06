Kollision mit Schulbus: Motorradfahrer stirbt in Schwabmünchen

Ein Schulbusfahrer hat am Freitag an der Kreuzung der Schwabmünchner Südumfahrung und der Staatsstraße nach Hiltenfingen ein Motorrad übersehen.

Ein 27-jähriger Motorradfahrer ist am Freitagmittag in Schwabmünchen ums Leben gekommen. Der Mann wurde von einem Schulbus, in dem etwa ein Dutzend Kinder aus dem Schulzentrum auf dem Heimweg saßen, erfasst.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte der Busfahrer von der Schwabmünchner Südumfahrung nach links auf die Staatsstraße in Richtung Hiltenfingen abbiegen. Dabei hatte er offenbar den Motorradfahrer übersehen. Der 27-Jährige aus dem Allgäu prallte auf Höhe des Radkastens gegen den Bus. Er wurde schwer verletzt und musste reanimiert werden. Der Busfahrer stand unter Schock und wurde ärztlich versorgt. Die Kinder blieben unverletzt. Ein Hubschrauber landete an der Kreuzung.

Schulkinder kommen nach Unfall ins Feuerwehrgerätehaus

Die Schulkinder wurden ins Schwabmünchner Feuerwehrgerätehaus gebracht. Dort wurden die Buben und Mädchen versorgt und dann ihren Eltern übergeben. Die Kreuzung der Südumfahrung mit der Staatsstraße, die von Schwabmünchen nach Hiltenfingen führt, wurde für mehrere Stunden komplett gesperrt. Ein Unfallgutachter wurde verständigt. Er untersuchte die Unfallstelle und die Schäden an den Fahrzeugen. So lassen Rückschlüsse zum genauen Hergang des Unfalls ziehen.

Tödlicher Unfall in Schwabmünchen: Nicht erster Unfall an Kreuzung

Vor einem Jahr gab es an der Stelle bereits einen schweren Unfall. Damals wurden fünf Menschen verletzt, davon zwei schwer. Das Auto einer Frau, die aus Schwabmünchen kam, wurde in den Graben geschleudert und musste von der Feuerwehr mit Seilen gesichert werden. Die Fahrerin wurde in ihrem Auto eingeschlossen und musste mit einer Rettungsschere befreit werden. Die Straße wurde für mehrere Stunden gesperrt.

Auch im Jahr zuvor krachte es an der Stelle: Eine 57-jährige Autofahrerin übersah das entgegenkommende Auto, als sie von Schwabmünchen kommend nach links auf die Südspange abbiegen wollte. Sie erwischte ein blaues Auto, in dem ein 49-jähriger Mann und seine 16 Jahre alte Beifahrerin saßen, seitlich. Das Auto drehte sich einmal um die Längsachse. Die Airbags lösten aus.