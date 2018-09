vor 41 Min.

Behält der Aufsteiger seine weiße Weste? Lokalsport

Das Spitzenspiel Türk Königsbrunn II gegen SSV Bobingen findet bereits am Vormittag statt

Landkreis Etwas überraschend hat sich am letzten Spieltag der Aufsteiger Türk Königsbrunn II mit fünf Siegen aus fünf Spielen die alleinige Tabellenführung gesichert. Der TSV Fischach befindet sich dagegen in einer Minikrise und konnte in den letzten beiden Begegnungen nicht das souveräne Spiel der ersten Partien abrufen. Die Torfabrik aus Kaufering läuft dagegen weiter auf Hochtouren und ist mit durchschnittlich 5,3 Toren pro Spiel beeindruckend.

Den siebten Spieltag eröffnet der TSV Bobingen II mit seinem Heimspiel beim Derby gegen den SV Reinhartshausen. Der TSV Bobingen durfte sich durch den Doppelschlag von Spielertrainer Markus Heermeier endlich über seinen ersten Sieg freuen und sollte nun nach den vielen Tiefschlägen vom Saisonanfang motivierter sein. Die Schlögeltruppe kommt gerade nicht so recht in die Gänge, hofft aber, mit einem Sieg die Spitzengruppe nicht ganz aus den Augen zu verlieren.

Das Spitzenspiel der A-Klasse Augsburg Süd findet dann bereits am Sonntagvormittag statt, wenn der Türk Königsbrunn II den SSV Bobingen ab 11 Uhr empfängt. Beide Teams sorgten zuletzt für torreiche Spektakel. Der TSV Fischach kann sich mit einem Sieg gegen den Tabellenletzten FSV Wehringen II wieder etwas Balsam auf seine zuletzt erlittenen „Wunden“ streichen. Doch oft sind die vom Papier her einfachen Spiele die schwersten und vielleicht kann der FSV dem großen Favoriten wieder ein Bein stellen.

Der treffsichere Tabellendritte VfL Kaufering II darf zum TSV Königsbrunn II reisen und da sollte die Brunnenstädter Abwehrreihe frei nach Jogi Löw „absolute Högschtleischtung“ bringen, um den favorisierten Kauferingern eventuell einen Punkt abzutrotzen. Hurlach empfängt den Türk SV Bobingen zu einer interessanten Partie. Während der SV Hurlach aus den letzten vier Spielen drei Niederlagen einfuhr, durfte sich Türk Bobingen im letzten Spiel über den ersten Sieg freuen. Trotzdem sollte Hurlach leichte Vorteile in dieser Begegnung besitzen, um mit einem Sieg am Führungsquartett dranzubleiben. Das Spiel der Gebeutelten findet in Walkertshofen statt.

Mit einer deutlichen 1:5-Klatsche fuhr die Staudenelf am vergangenen Wochenende vom Türk Königbrunn nach Hause, während der TSV Straßberg dem Türk Bobingen die Punkte überlassen musste. In dieser Partie ist der heimstarke TSV Walkertshofen aber favorisiert, da er zwar zwei Spiele weniger, aber trotzdem zwei Punkte mehr auf dem Konto als Straßberg hat. Die letzte Partie findet in Klosterlechfeld statt. Nach dem Ergebnis der Vorwoche bedarf es schon einer deutlichen Leistungssteigerung, um sich gegen die SpVgg Langerringen II nicht die nächste Niederlage einzufangen. Langerringen dagegen spielt derzeit sehr effektiv und holte auch gegen Fischach ein letztendlich verdientes Unentschieden. (amar)

Themen Folgen