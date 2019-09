vor 20 Min.

Diesmal zählt nur ein Sieg

Bezirksliga Der TSV Bobingen will im Spiel gegen den unbequemen TSV Neusäß die Heimbilanz ausbauen. Nicolas Prestel möchte seine Torpause beenden

Ein echtes Urgestein und das mit 19 Jahren. Nicolas Prestel spielt seit der E-Jugend für den TSV Bobingen. In seiner zweiten Saison bei den Aktiven zählt der Offensivspieler zu den Leistungsträgern und kam in acht von zehn Spielen zum Einsatz. „Als echter Bobinger bedeutet es mir sehr viel, jetzt schon ein wichtiger Teil dieser tollen Mannschaft zu sein. Das war immer ein großes Ziel von mir“, erklärt er.

Nach einem tollen Saisonstart mit zwei Toren in drei Spielen, nahm sich der Angreifer zuletzt eine kleine Torpause. „Leider konnte ich an den tollen Start nicht anknüpfen. Das wurmt mich schon ein wenig. Aber an erster Stelle steht natürlich der Erfolg des Teams.“ Prestel steht dabei beispielhaft für den Bobinger Kader. „Ich denke, die Verjüngung hat dem Siegeswillen in unserer Mannschaft gutgetan“, erklärt der Bobinger. „Auch wenn junge Spieler vielleicht den einen oder anderen Fehler mehr machen, bin ich überzeugt, dass wir mit diesem Team in den nächsten Jahren vieles erreichen können.“

Etwas erreichen will der TSV Bobingen auch im kommenden Heimspiel gegen den TSV Neusäß. Die Zeichen stehen gut, denn alle vier Saisonsiege gelangen am Sportpark. Die Heimbilanz kann sich also sehen lassen und soll ausgebaut werden. Die Gäste aus Neusäß stehen mit acht Punkten auf dem vorletzten Tabellenrang. Die Favoritenrolle haben auf dem Papier also die Bobinger.

„Wir dürfen Neusäß auf keinen Fall unterschätzen.“

Dennoch warnt Prestel: „Wir dürfen Neusäß auf keinen Fall unterschätzen, allerdings denke ich, dass wir gefestigt genug sind, um diesen Fehler zu vermeiden.“ Dass mit ihnen zu rechnen ist, hatten die Lohwaldkicker vor allem mit einem Remis gegen den Mitfavoriten Cosmos Aystetten sowie mit den Siegen gegen Babenhausen und Stöttwang gezeigt. Insgesamt tat sich das Team von Bobingens Ex-Trainer Charly Pecher bislang allerdings schwer, regelmäßig Punkte zu sammeln.

Nicolas Prestel erwartet am Samstag (15 Uhr) einen unbequemen Gegner. „Die Neusäßer werden uns das Leben richtig schwer machen. Trotzdem zählt für mich und die Mannschaft nur ein Sieg. Ich hoffe natürlich, dass es dann auch mal wieder mit einem Tor für mich persönlich klappt.“ (SZ)

