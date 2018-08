vor 51 Min.

Es wird wohl fleißig gewechselt Lokalsport

Philip Schmid geht vom Feld, Rainer d’Almeida kommt. Was gegen Dachau zum Spielende geschah, könnte heute Abend von Beginn an eine Tauschoption sein. Denn Schmid ist weiter angeschlagen und Trainer Paolo Maiolo denkt über eine umfangreiche Rotation im Pokal gegen Illertissen nach.

Der TSV Schwabmünchen erwartet am Dienstagabend den FV Illertissen. Wieso Trainer Paolo Maiolo mit gemischten Gefühlen in die Partie gegen den Regionalligisten geht.

Von Christian Kruppe

Der Dienstagabend könnte ein großer für die Schwabmünchner Fußballer werden. Der Spitzenreiter der Bayernliga erwartet mit dem FV Illertissen (Spielbeginn 18.30 Uhr) den zwölften der Regionalliga zum Duell in der ersten Runde des Bayerischen Verbandspokals.

„Das ist toll für Spieler und Verein“, so Trainer Paolo Maiolo. Doch die Partie birgt auch Probleme für den Trainer. „Wir haben mit Maik Uhde einen schwerwiegenden Ausfall, zudem sind ein paar Spieler angeschlagen. Auch für den Trainingsbetrieb ist eine weitere englische Woche nicht so toll“, erklärt Maiolo. Maik Uhde wird den Schwabmünchnern in jedem Fall fehlen; ob Fabio Maiolo und Philip Schmid mit dabei sind, ist noch offen. „Unser Kader ist durch die Abgänge von Simon Möricke und Marcel Gollnhofer und die langfristigen Ausfälle von Tim Uhde, Jeton Abazi und Robin Hanke nicht mehr so breit“, stellt Maiolo fest. Aus diesem Grund wird Schwabmünchens Übungsleiter heute Abend rotieren. Doch in welchem Umfang ist noch offen. „Aber wir werden trotzdem eine schlagkräftige und hungrige Mannschaft aufs Feld schicken“, verspricht der Trainer.

Schwabmünchen in der Rolle des Außenseiters

Vom Gegner Illertissen hält Maiolo viel. „Die vergangenen Jahre waren die immer in der oberen Hälfte der Regionalliga, haben viele gute Leute, das wird eine harte Nuss werden“, ist sich der Trainer sicher. Trotzdem geben die Schwabmünchner die Partie nicht schon im Vorfeld her. „Wir werden versuchen, das Spiel so lange wie möglich offen zu halten. Seit Langem sind wir mal wieder in der Rolle des Außenseiters“, zeigt sich der Trainer kämpferisch.

Durch die Klasse des Gegners hofft Maiolo wieder auf viele Zuschauer. Gegen Sonthofen kamen 450 Zuschauer. „Das hat richtig Spaß gemacht“, so der Coach dankbar. Auf die Fans wartet ein attraktives Spiel mit einem attraktiven Gegner.

Die Illertisser zeigten in der Regionalliga in der laufenden Saison eine bislang durchwachsene Leistung. Zwei Siegen stehen drei Niederlagen und ein Unentschieden gegenüber. Das alleine reicht, um ein wenig Hoffnung zu schöpfen.

Im Kader der Gäste steht mit Benedikt Krug auch ein in Schwabmünchen bekanntes Gesicht. Der Defensivakteur spielte in der Saison 2014/15 für Schwabmünchen, ehe er sich beim FC Erzgebirge Aue versuchte. Über Rain führte ihn sein Weg dann nach Illertissen.

Themen Folgen