20:09 Uhr

Gute Stimmung im Schützengau

Mit zwei neuen Wettbewerben soll die Breite weiter gefördert werden

Von Christian Kruppe

Walkertshofen Gut gelaunt zeigte sich Gauschützenmeister Joachim Peters bei der Gauversammlung in Walkertshofen. Das ist kein Wunder, denn es läuft gut im Gau Lech/Wertach. Die Mitgliederzahl ist stabil, zum Jahreswechsel waren es 4005.

In seinem Bericht verteilte Joachim Peters nur Lob, vor allem an sein Vorstandsteam. „Ohne diese Mannschaft hätte ich kein so leichtes Arbeiten. Da kann ich mich auf jeden zu 100 Prozent verlassen“, so Peters.

So war der Vereinsname „Gemütlichkeit Walkertshofen“ der Gastgeber schon fast eine Programmansage für den Abend. Der Verein – der komplett von Frauen geführt wird – sorgte für einen passenden Rahmen.

Für Joachim Peters blieb nur, über die Aktivitäten der Gauführung zu berichten. Als einzigen Kritikpunkt führte Peters auf, dass es diesmal nicht gelungen ist, einen Bus zum Oktoberfest-Landeschießen nach München voll zu bringen. Hier appellierte er nochmals an die Vereine, diese Gelegenheit wahr zu nehmen und sich für dieses Jahr zahlreich anzumelden.

Positiv blieb Joachim Peters auch das Finale um den Landkreispokal in Erinnerung. Vor allem das Lob von anwesenden Landrat Martin Sailer gab er nochmals an alle Schützen weiter.

Auch aus den Bereichen Sport, Frauen und Nachwuchs gab es fast nur gute Nachrichten. Wobei der Gau sich im kommenden Jahr nach einer neuen Jugendleitung umsehen muss, denn die bisherigen Jugendleiterinnen Annette Kromer und Maxine Reis (Oberottmarshausen) stehen bei den Wahlen im kommenden Jahr nicht mehr zur Verfügung.

Finanziell ist es auch weiterhin gut um den Gau bestellt, für das Jahr 2018 konnte Schatzmeister Patrik Titz einem Gewinn von rund 1100 Euro vorweisen.

Zum Ende der Versammlung stellten die stellvertretenden Sportleiter Maximilian Wamser und Benjamin Rott noch zwei Wettbewerbe vor, die in der kommenden Saison im Gau durchgeführt werden könnten.

Der erste ist der „Duathlon“. Bei diesem Wettbewerb schießen die Teilnehmer jeweils 40 Schuss mit der Luftpistole und dem Luftgewehr. Geschossen werden soll in den Kategorien Nachwuchs, Männer und Frauen. Eine Mannschaftswertung wird automatisch erstellt, sobald von einem Verein mindestens vier Schützen dabei sind und davon einer weiblich ist oder als Nachwuchsschütze zählt.

Als zweiter neuer Wettbewerb soll der „Gau-Cup“ eingeführt werden. Dieser dürfte vor allem für Schützen unterhalb der Bezirksebene interessant sein, denn beim „Gau-Cup“ wird wie in den höheren Ligen Mann-gegen-Mann geschossen. Anders wie auf Bezirksebene werden die Paarungen nicht über eine Setzliste festgelegt, sonder gelost. Für den „Gau-Cup“ werden mindestens vier Teams mit fünf Schützen benötigt. Diese dürfen in der Vorsaison nicht mehr als zweimal in der Bezirksliga oder höher geschossen haben.

Infos unter gau-lech-wertach.de

