Schwabmünchen will schnelle Abschlüsse für den Erfolg

Schwabmünchen tritt am Ostermontag als Außenseiter in Rain an. Das liegt vor allem an der Abschlussschwäche. Wie man das in den Griff kriegen will.

Von Christian Kruppe

ie Torbilanz des Schwabmünchner Bayernligateams der vergangenen Partien liest sich wie eine Gruselgeschichte. Drei Spiele, ein Treffer. Und dass, obwohl die Schwabmünchner mit 50 erzielten Toren immer noch die drittbeste Offensive der Liga stellen. Doch davon war zuletzt wenig zu sehen. Dass soll sich am Ostermontag (14 Uhr) beim TSV Rain wieder bessern.

René Ott, der zusammen mit Thomas Rudolph die Mannschaft coacht, da Paolo Maiolo verhindert ist, hat auch schon Ansätze, wie die Torausbeute besser werden kann. „Wir müssen wieder einfacher bleiben und nicht versuchen, vor dem Tor Wunderdinge zu versuchen. Und wir müssen wieder mehr schießen“, fordert Ott. Womit er den Nagel auf den Kopf trifft. Vor allem aus der zweiten Reihe kamen von den Schwabmünchnern in den vergangenen Spielen viel zu wenig Schüsse aufs Tor. Dabei stehen genügend Spieler zur Verfügung, die das können. Und vor allem: Die Schwabmünchner haben auch Spieler in ihren Reihen, die einen Abpraller im Strafraum verwerten können.

Maik und Tim Uhde fehlen

Neben den Sorgen in der Offensive kommen gegen Rain weitere hinzu. Mit Maik und Tim Uhde fehlen zwei wichtige Stützen. „Tim hat nach seiner Rückkehr schnell gezeigt, wie wichtig er ist“, lobt Ott. Der lange verletzte Kapitän brachte mehr körperliche Präsenz und auch ein wenig „Gift“ ins Schwabmünchner Mittelfeld.

Wie sehr sich das Fehlen von Abwehrchef Maik Uhde auf die zuletzt defensiv stabilen Schwabmünchner auswirkt, ist schwer abzuschätzen. Viel wird auch davon abhängen, ob Christoph Mittermaier und Phillip Schmid wieder hundertprozentig fit sein werden. Denn mit den beiden erhöhen sich die taktischen Variationsmöglichkeiten der Schwabmünchner deutlich.

Die Mannschaft kann René Ott, der nach der Saison nicht mehr als Co-Trainer zur Verfügung stehen wird, so auch ein Abschiedsgeschenk machen. „Mich freut es , dass ich nochmals die Gelegenheit habe, ein Spiel alleine zu coachen“, so Ott, der trotz der Vorzeichen guter Dinge ist, denn „mit leeren Händen will ich nicht heimfahren.“

