31.07.2019

Türkgücü will Fehlstart gleich wieder wettmachen

Der SV Türkgücü Königsbrunn hofft im Abendspiel am Freitag auf den ersten Sieg über den TV Erkheim. Was der Trainer vor der Partie sagt.

Von Hieronymus Schneider

Bereits am Freitag um 18.30 Uhr bestreitet der SV Türkgücü Königsbrunn sein erstes Heimspiel in der neuen Saison der Fußball-Bezirksliga gegen den TV Erkheim. Das Spiel wurde auf Wunsch der Unterallgäuer Gäste auf Freitag vorverlegt. Eine Begründung dafür haben sie zwar nicht angegeben, aber die Vereinsführung von Türkgücü hat dem Wunsch entsprochen.

Gegen Erkheim noch eine Rechnung offen

Gegen das Team des TV Erkheim haben die Königsbrunner noch eine Rechnung aus der vergangenen Saison offen. Denn das ist die einzige Mannschaft, gegen die beide Spiele verloren wurden. Das 0:2 in Erkheim war noch als normal einzustufen. Aber der verpatzte Start nach der Winterpause mit der 0:4-Niederlage auf heimischem Kunstrasen legte den Grundstein dafür, dass am Ende der Saison eben der TV Erkheim als Zweiter in die Aufstiegsrelegation ging und Türkgücü Königsbrunn sich mit dem dritten Platz begnügen musste.

Die Erkheimer scheiterten aber in der zweiten Relegationsrunde am FC Garmisch-Partenkirchen und so blieben sie in der Bezirksliga und es kommt wieder zum Duell mit dem SV Türkgücü.

„Unsere Einstellung muss sich gegen diesen starken Gegner ändern. Nach den guten Ergebnissen in der Vorbereitung haben wir in Neugablonz geglaubt, alles spielerisch lösen zu können. Aber in den Punktspielen ist auch der Kampf notwendig“, sagt Türkgücü-Spielertrainer Burak Tok. Er weiß um die Stärke der Erkheimer, will aber nicht von einem Angstgegner sprechen.

Im Totopokalspiel beim FC Kleinaitingen wird hat Spielertrainer Burak Tok einigen Spielern von der Bank eine Chance gegeben. Doch die Kontentration gilt dem Heimspiel-Debüt am Freitag. „Denn einen kompletten Fehlstart mit zwei Niederlagen wollen wir auf jeden Fall vermeiden“, zeigt sich der Chefcoach kämpferisch.

Der TV Erkheim konnte sein Auftaktmatch gegen den TV Bad Grönenbach durch ein Last- Minute-Tor von Bastian Scheel mit 2:1 gewinnen und kommt mit diesem Erfolgserlebnis sicher mit breiter Brust nach Königsbrunn. Neben dem Torschützen überzeugten Karl Michl und Thomas Petrich als beste Spieler. Torjäger Fabian Krogler wurde erst in der 63. Minute eingewechselt.

Türkcücü-Gegner kaum verändert

Die Mannschaft der Erkheimer hat sich gegenüber der Vorsaison kaum verändert. Der einzige Neuzugang Richard Geiger aus Memmingerberg wurde noch nicht eingesetzt. Aber mit dem 46-jährigen Andreas Köstner führt ein neuer Trainer das Kommando. Die Partie des Zweiten gegen den Dritten der Vorsaison verspricht ein echtes Bezirksligaspitzenspiel zu werden. Anpfiff ist am Freitag um 18.30 Uhr im Königsbrunner Hans-Wenninger-Stadion.

