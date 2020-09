vor 48 Min.

Warum Schwabmünchens Trainer wieder ruhig schlafen kann

Plus Das Fußball-Wochenende im Rückblick: Ein Trainer, der trotz Niederlage endlich wieder schlafen kann und ein Derby, das nicht so einseitig war, wie das Ergebnis.

Von Christian Kruppe

Das Gute vorneweg: Es gab keine Corona-bedingte Spielabsage am zweiten Spieltag nach dem Wiederbeginn im Amateurfußball. Und auch in Sachen Zuschauerauslastung musste sich niemand sorgen. Beim Pokalspiel des TSV Schwabmünchen gegen Türkspor Augsburg fanden sich gerade einmal 50 Zuschauer ein. Bei dem Wetter kein Wunder.

Schwabmünchen verliert - der Trainer ist trotzdem zufrieden

Auch wenn Schwabmünchen das Spiel verloren hat (0:1), waren die Verantwortlichen danach guter Dinge. Coach Paolo Maiolo war mit allem zufrieden – außer der Torausbeute. „Das war in nahezu jedem Bereich eine Steigerung um 100 Prozent“, bilanziert er. Doch vor dem Tor hapert es noch – obwohl mit je einmal Pfosten und Latte sein Team schon nah dran war. Werner Muth, der sportliche Leiter der Schwabmünchner, ist in Sachen Torerfolg zuversichtlich, vor allem was die Neuzugänge Dusan Jevtic und Robert Markovic-Mandic betrifft. „Dusan hat ein Dreivierteljahr nichts machen können, aber er wird kommen“, so Muth. Ähnlich sieht er es auch beim ehemaligen Aystetter Markovic-Mandic. „Der kommt aus dem Topbereich in Kroatien. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland hat er unter seinen Möglichkeiten gespielt und muss sich nun wieder an eine hochklassige Schlagzahl gewöhnen. Ich bin überzeugt, dass der Knoten bei ihm bald platzt.“

Die Laune ist am Boden: Torhüter Daniel Braun und Verteidiger Lukas Blechinger bekamen von Langerringen sieben Buden eingeschenkt. Bild: Kruppe

Auffällig war auch, dass die Schwabmünchner kräftig rotiert haben. Auf sechs Positionen hat Paolo Maiolo seine Startelf verändert. Warum? Weil er es kann. So zumindest seine Begründung: „Ich habe 16 Spieler, die fit und bereit sind. Daraus habe ich die Qual der Wahl. Das heißt aber für die Spieler auch, dass sich keiner eine Schwäche erlauben darf.“

Das lässt Maiolo wieder besser schlafen. „Nach dem Spiel gegen Schwaben habe ich drei Tage nicht schlafen können. Am Samstag bin ich erstmals wieder glücklich eingeschlafen“, erklärt er. Wie gut wird Maiolo erst schlafen, wenn seine Spieler wieder treffen und punkten?

Serhat Örnek verlässt den TSV Schwabmünchen

Einer wird dabei nicht mehr helfen. Serhat Örnek hat die Schwabmünchner verlassen – obwohl er zugesagt hat, die Saison zu Ende zu spielen. Schwabmünchens Spielleiter Manfred Bock kommentiert das lakonisch mit: „Reisende soll man nicht aufhalten.“

Aufhalten lassen hat sich auch nicht die SpVgg Langerringen im Derby gegen Schwabmünchens Zweite. Zwar führte Schwabmünchen nach gut 20 Minuten mit 1:0, am Ende stand aber ein 7:1 für Langerringen im Spielberichtsbogen. Der Spielverlauf war nicht immer so deutlich wie das Ergebnis. Bis zum 4:1 schien die Wende immer noch möglich, doch das totale Öffnen der Schwabmünchner wurde in der Schlussviertelstunden von den Gastgebern gnadenlos bestraft. Sehr zur Freude von Langerringes Trainer Klaus Köbler, der erst nach dem vierten Treffer wieder im normalen Pulsbereich war. „Die haben aufgemacht und wir frische Spieler in der Offensive gebracht. Das hat uns in die Karten gespielt“, urteilte Köbler, der viele Jahre in Schwabmünchen an der Seitenlinie stand.

Langerringen trifft sieben Mal

Fast schon ein Wermutstropfen war, dass Langerringen nicht „Ausverkauft“ melden konnten. Zehn Zuschauer fehlten zur Obergrenze von 200. Gallus Ringler, der Vereinsvorsitzende, vermutet, „dass sich der ein oder andere nicht getraut hat, da viele meinten, dass es heute voll wird“.

Langerringens Bastian Renner erzielte drei Treffer gegen den TSV Schwabmünchen II.

Voll wurde so nur das Torkonto von Langerringens Bastian Renner. Während er in der ersten Hälfte mehr als Vorbereiter auffiel, traf er dann in der Endphase innerhalb von 13 Minuten noch dreimal und zog somit mit Westheims Marci Spengler in der Torschützenliste gleich.

Nachlese Schwabmünchen 1 / 5 Zurück Vorwärts Spieler des Tages: Bastian Renner Immer vorwärts. Immer Vollgas. So kennt der Landkreis Langerringens Stürmer Bastian Renner. Ein Spieler, wie ihn jeder Trainer gerne haben möchte: Antreiber, Motivator und Vollstrecker. Auch gegen Schwabmünchen füllte er alle drei Rollen aus, traf dreimal und erhöhte so sein Torkonto auf 17 Treffer.

Bester Torschütze: Neben Langerringens Bastian Renner traf auch Kaan Dogan von Türkgücü Königsbrunn dreimal.

Torreichste Spiele: Achtmal klingelte es im Kreisliga-Derby beim 7:1-Sieg Langerringens gegen Schwabmünchnes Zweite. Sieben Treffer verzeichnete das Kreispokalfinale. Bobingen siegt mit 6:1 gegen Neusäß. Sechs Treffer gab es mehrmals: In der Bezirksliga beendete Türkgücü Königsbrunn beim 5:1 seine Torflaute gegen Viktoria Augsburg. Jeweils 4:2 lautete der Endstand bei den Partien Hiltenfingen gegen Inningen und TSV Königsbrunn gegen Langenneufnach in der Kreisklasse sowie Türk SV Bobingen gegen SSV Bobingen in der A-Klasse.

Top des Tages: Drei Chancen, drei Tore. Mit dieser gnadenlosen Effizienz bereitete der ASV Hiltenfingen in der ersten Hälfte gegen Inningen seinen Sieg vor.

Flop des Tages: Das 1:7 der Schwabmünchner Reserve gegen Langerringen. Zu oft liefen die Schwabmünchner ins offene Messer, wirkten immer wieder kopflos. Und warum die Mannschaft nach dem 4:1 weiter alles nach vorne warf und hinten so Räume öffneten, die weit mehr als nur dem Corona-Standard entsprachen bleibt sowieso fraglich.(krup)

Einen Torjäger könnte auch der FC Königsbrunn gebrauchen. Dann wäre Trainer Johannes Georgs nach dem Spiel beim TSV Göggingen zufriedener gewesen. Denn nach einer starken ersten Hälfte fehlten nur die Tore. Was folgte, war eine Niederlage und ein „völlig bedienter“ Trainer.

Dass es auch ohne Torjäger geht, hat der TSV Bobingen im Finale des Toto-Pokals bewiesen. Am Ende hieß es 6:1 gegen den Ligarivalen Neusäß. Dabei trafen fünf verschiedene Bobinger, ergänzt durch ein Eigentor. Gerade vor dem Derby gegen Türkgücü Königsbrunn die richtige Motivation, nachdem die Königsbrunner zum ersten Mal gegen Viktoria Augsburg siegen konnten.

