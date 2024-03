Zurück als Trainer: Peter Hafner übernimmt beim TSV Klosterlechfeld

Peter Hafner gibt seit der Winterpause die Kommandos bei den Fußballern des TSV Klosterlechfeld. Was der 49-Jährige mit dem A-Klassisten vor hat.

Mit einem neuen Trainer sind die Fußballer des TSV Klosterlechfeld in die Restsaison gestartet. Seit Beginn der Vorbereitung Anfang Februar hat Peter Hafner das Kommando bei den Rot-Weißen. Der 49-Jährige ist kein Unbekannter. Als Trainer verschiedener Langerringer Mannschaften hat er schon das ein oder andere Duell mit Klosterlechfeld bestritten. Er folgt auf Klaus Bojanowski, der aus persönlichen Gründen sein Engagement beendet hat. An dieser Stelle möchten wir Klaus für seinen Einsatz danken.

Peter Hafner hat nach einer Pause wieder Lust auf die Arbeit als Trainer. „Ich möchte hier in Klosterlechfeld etwas aufbauen und die Mannschaft entwickeln. Dazu gehört auch, junge Spieler zu integrieren. Der Spaß muss da sein, aber wir wollen natürlich auch erfolgreich sein. Dann macht es umso mehr Spaß“, so Hafner, der hinzufügt. „Wir hatten gute Gespräche. Natürlich kenne ich den TSV Klosterlechfeld aus meiner Zeit in Langerringen. Ich bin sehr gut aufgenommen worden und freue mich auf die Restrunde, in der wir möglichst viele Punkte holen wollen. Dazu möchte ich mit der Mannschaft eine Spielidee entwickeln“, so der Schwabmünchner, der früher für den TSV in der Landesliga auf Torejagd ging und anschließend viele Jahre in Langerringen als Trainer und Spieler aktiv war.

Fußball: Hafner folgt in Klosterlechfeld auf Bojanowski

Klosterlechfelds Abteilungsleiter Matthias Ballatz ist froh, mit Hafner einen erfahrenen Trainer bekommen zu haben. „Wir hatten in den Gesprächen ein sehr gutes Gefühl. Die Idee, wie Peter Fußball spielen will, entspricht unserer Philosophie und auch menschlich ist er ein super Typ“, so der spielende Spartenleiter, der hinzufügt: „In der Winterpause ist es nie einfach, einen Trainer zu bekommen. Es war doppeltes Glück, dass Peter schon jetzt verfügbar war. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm.“ Hafner wird unterstützt von Co-Trainer Benjamin Pippig, der die Mannschaft seit dem Ausscheiden Bojanowskis interimsmäßig erfolgreich gecoacht hatte und Hafner zur Seite steht.

Mit 20 Punkten liegen die Lechfelder aktuell auf Rang sechs der A-Klasse Augsburg Süd. In den bislang drei Vorbereitungsspielen gab es einen Sieg gegen den SSV Steinheim, ein Unentschieden gegen den TSV Ustersbach sowie eine knappe Niederlage gegen den TSV Mittelneufnach. Am Sonntag steht noch die Generalprobe zuhause gegen den Kreisklassisten SV Igling an, ehe es am 17. März wieder um Punkte geht im Nachholspiel gegen den SV Schwabegg II. (sry-)