Ein Jahr mit Höhen und Tiefen

Aufstieg, der Verlust des Top-Torjägers, Niederlagen trotz guter Leistungen - die Fußballer des TSV Bobingen haben einiges erlebt im Jahr 2023.

Höhen und Tiefen erlebten die Fußballer der ersten Mannschaft des TSV Bobingen. Nach einem durchwachsenen Start in die Rückrunde der Bezirksliga im März, mit einem Sieg auf Kunstrasen in Kissing und einer Heimniederlage gegen Angstgegner Heimertingen war das Team im Auswärtsspiel in Niedersonthofen unter Zugzwang. In einer Schlammschlacht unter widrigsten Bedingungen erkämpfte sich das Team von Spielertrainer Christopher Detke und Sebastian Jeschek dort ein achtbares Unentschieden. Das war ein Wendepunkt in der Saison.

Der TSV startete eine Siegesserie. Während die Bobinger ihre Spiele gegen Bad Grönenbach, Thalhofen, Oberstdorf und Haunstetten der Reihe nach gewannen, patzten die direkten Konkurrenten Egg an der Günz und Cosmos Aystetten immer wieder. So war die Bobinger Elf am 23. Spieltag, nach dem Match in Thalhofen dort, wo sie Experten schon zu Saisonbeginn vermutet hatten: an der Tabellenspitze. Und diesen Platz an der Sonne sollte das Team auch bis zum Ende nicht mehr verlassen.

Dabei kam es am vorletzten Spieltag zum Showdown in der heimischen Siegmundarena. Der SV Egg war zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlagen. Lediglich Cosmos Aystetten hätte dem TSV Bobingen die Meisterschaftssuppe noch versalzen können. Die Voraussetzungen waren eindeutig. Sollte der TSV Bobingen sein Heimspiel gegen den Aufsteiger Ziemetshausen gewinnen und die Cosmonauten nur Remis spielen, wäre das Detke-Team bereits am vorletzten Spieltag Meister und könnte den Aufstieg in die Landesliga zu Hause mit seinen treuen Unterstützern feiern. 400 Fans kamen ins Stadion und sahen einen klaren 3:0-Erfolg ihres Teams. Dann begann das Zittern. Denn das Spiel in Aystetten war noch nicht zu Ende. Kurz vor Schluss stand es dort unentschieden. Immer wieder wanderten bange Blicke der Spieler und Fans zu den Handys. Und endlich kam die erlösende Nachricht. Unentschieden! Bobingen war Bezirksligameister. Dann brachen alle Dämme. Spieler, Fans, Funktionäre – alle lagen sich in den Armen und feierten. Ein Saisonhighlight war eine Woche später die große Meisterfeier mit Empfang auf dem Balkon des Bobinger Rathauses.

Einen großen Anteil am Erfolg hatte der Bobinger Torjäger Florian Gebert. Mit insgesamt 24 Treffern sicherte er sich die Torjägerkanone der Bezirksliga und wurde gleichzeitig von den Lesern der Schwabmünchner Allgemeinen zum Sportler des Jahres gewählt. Ein perfektes Happy End für die Bobinger Fußballer.

Nur wenige Wochen nach diesem Triumph begann die Vorbereitung auf die Landesliga-Saison. Dafür hatte man sich in Bobingen einiges vorgenommen. Mut machte ein gelungenes Testspiel beim Bayernligisten aus Landsberg. Dort hatte sich das Team lange Zeit als ebenbürtig gezeigt, musste sich dann aber in den Schlussminuten, den schwindenden Kräften geschuldet, doch noch geschlagen geben. Trotzdem weckten die Schützlinge von Christopher Detke mit diesem gelungenen Auftritt einige Erwartungen.

Florian Gebert verließ den TSV Bobingen

Die schlechte Nachricht kam dann zeitgleich mit dem Saisonstart. Toptorjäger Florian Gebert wechselte zum Regionalligisten FC Augsburg II. Sein Abschiedsspiel machte er in Bobingen im allerersten Landesliga-Heimspiel gegen Oberweikertshofen, das 0:0 endete. Im Derby gegen den TSV Schwabmünchen war er dann bereits Augsburger. Beim 0:4 in Schwabmünchen bekam der TSV Bobingen deutlich seine Grenzen aufgezeigt.

Danach zeigte das Team zwar immer wieder gute Leistungen, aber letztlich dauerte es bis zum zehnten Spieltag, ehe der erste Landesliga-Sieg im Auswärtsspiel beim SC Aufkirchen eingefahren werden konnte. Gleichzeitig ging es in der Tabelle immer weiter abwärts. Bis zur Winterpause gelang es dem Team nicht, den Abgang ihres Torjägers zu kompensieren. Nur 25 Treffer gelangen den Blau-Weißen bisher in 21 Ligaspielen. Das ist der zweitschwächste Wert aller 18 Landesligisten. Zwischenzeitlich rutschte der TSV sogar auf den letzten Tabellenplatz ab. Ein Coup gelang kurz vor Beginn der Winterpause. Im Heimspiel-Derby konnte der Tabellenführer aus der Nachbarstadt, der TSV Schwabmünchen, mit 1:0 bezwungen werden. Das gab der Truppe Auftrieb und es folgte ein weiterer Sieg in Jetzendorf. Allerdings verabschiedete sich der TSV zuletzt mit einer Heimniederlage gegen Unterhaching in die Winterpause und muss jetzt auf dem vorletzten Tabellenplatz überwintern.