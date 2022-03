Was die ukrainischen Flüchtlinge im Ankerzentrum jetzt brauchen

Plus Seit Dienstag befinden sich über 100 ukrainische Flüchtlinge in Untermeitingen. Sofort sammelt die Gemeinde Hilfsangebote - und warnt zugleich vor Aktionismus.

Hohe Gittertore versperren den Zugang zum Ankerzentrum im Gewerbegebiet Untermeitingen. Die Security-Männer an der Pforte wechseln kein Wort. Plötzlich wird die Stille von einem mechanischen Geräusch durchbrochen. Es sind die Rollen von kleinen Koffern, die von zwei Frauen Richtung Ausgang gezogen werden. Erleichterung ist in ihren Gesichtern zu erkennen. Denn sie gehören zu den ukrainischen Flüchtlingen, die bereits von Privatpersonen abgeholt und untergebracht werden konnten.