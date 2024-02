Von magischen Pferden bis Impro-Theater: Das ist los am Wochenende

Eine Pferdeshow für die ganze Familie verspricht das Format "Magie der Pferde", das noch bis Sonntag in Königsbrunn gastiert. Faszinierende Artistik, Komiker und edle Pferde vereint in einer Show, prophezeit der Veranstalter. Vorstellungsbeginn auf dem Platz an der Landesbergerstraße/Ecke Lechstraße ist sonntags um 14 Uhr, am Freitag und Samstag um 15.30 Uhr. Es gibt ein Gastronomiezelt.