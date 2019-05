Klare Mehrheit der Deutschen ist für Verbot von Plastiktüten

Ich denke, auf der einen Seite geht es darum, Plastikmüll zu vermeiden, wo immer möglich. Der Verbraucher kann viel dazu tun, denn er hat eine ungeheuere Macht. Greift ein großer Teil der Kunden zu Artikeln in alternativen Verpackungen, dann wird sich der Handel bzw. die Verpackungsindustrie sehr schnell bewegen. Und ganz ehrlich: Mineralwasser aus Glasflaschen schmeckt einfach besser und frischer. Ausprobieren!

Auf der anderen Seite gibt es sehr wenige Artikel aus recyceltem Kunststoff. Im Regal steht beispielsweise 1 Müllbeutel aus überwiegend recyceltem Material zig verschiedenen Beuteln gegenüber. 1 Spülmittelhersteller von zig anderen verpackt seine Seife in Flaschen aus recyceltem Material. Da ist doch Luft nach oben.

Und zum dritten muss es strengere Regeln im Umgang mit Plastikmüll gehen. Es reicht nicht, den Dreck in andere Länder zu verschieben. Das duale System erfasst nur wenige Verpackungen, es hat Mängel und Lücken. Recycling könnte ein gewinnbringendes Ziel sein, wenn man (notfalls) dazu gezwungen wird. Müllexport kann keine Option sein.

Und wenn ein Land wie Ruanda es schafft, plastiktütenfrei zu sein – was hindert Deutschland daran, Vorreiter in Europa zu werden statt immer auf die anderen zu schauen?

