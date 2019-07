09:35 Uhr

Audi Cup 2019 live in TV & Stream: TV-Termin & Datum

Bald steigt de Audi Cup des Jahres 2019. Mit dabei ist natürlich der FC Bayern München als Gastgeber. Namhafte Gegner warten. Wir verraten, wie Sie den Audi Cup live in der Übertragung in TV und Stream sehen können und wann die Spiele steigen: Termine, Spielplan und Datum.

Der Audi Cup ist ein alle zwei Jahre stattfindendes 2-tägiges Fußballturnier der Audi AG in der Allianz Arena in München seit 2009. Am 30. und 31. Juli 2019 treffen in der Allianz Arena Real Madrid, Tottenham Hotspur, der FC Bayern und Fenerbahce Istanbul aufeinander. Die Partien sind live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Live-Stream zu sehen. Wir verraten wie und wo Sie die Fußball-Spiele sehen können. Gibt es Free-TV und Gratis-Stream oder kommt der Audi-Cup nur im Pay TV bei Sky oder DAZN? Zudem beantworten wir die Frage: Wer spielt wann gegen wen? Sie bekommen hier alle Termine, den Spielplan und Turnierplan.

Audi Cup 2019: Termine, Spielplan und Datum - Wann spielt der FC Bayern?

Audi Cup Tag 1 - Halbfinal-Spiele am 30. Juli 2019:

18:00 Uhr: Real Madrid - Tottenham Hotspur

20:30 Uhr: FC Bayern - Fenerbahçe Istanbul

Audi Cup Tag 2 - Final-Spiele am 31. Juli 2019:

18:00 Uhr: Spiel um Platz 3 (Verlierer der beiden Halbfinals)

20:30 Uhr: Endspiele (Gewinner der beiden Halbfinals)

Audi Cup 2019: FC Bayern live in TV, Fernsehen & Stream sehen

Die gute Nachricht gleich vorweg: Der Audi Cup 2019 ist komplett im Free-TV und Gratis-Stream zu sehen - so auch die Fußball-Partien des FC Bayern München. Im Pay-TV auf Sky/SkyGo und DAZN ist der Audi Cup nicht zu verfolgen.

Das ZDF überträgt alle vier Partien des Audi Cup 2019 live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream. Zudem sind die Spiele live in der ZDF Mediathek zu verfolgen im Live-Stream. Das ZDF beginnt seine Live-Berichterstattung jeweils um 17.45 Uhr und 20.15 Uhr. Moderator der Sendungen ist Jochen Breyer, die Spiele kommentieren Claudia Neumann und Martin Schneider.

ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann freut sich über die Übertragung des Audi Cup live in TV und Stream: "Wir freuen uns, europäischen Spitzen-Fußball in der Schlussphase der Saisonvorbereitung zeigen zu können, und erwarten hochklassigen Sport."

Der Audi Cup: Hochklassige Partien in der Münchner Allianz Arena

Der Audi Cup ist ein "Einladungs-Turnier", das in den Jahren ohne Europa- oder Weltmeisterschaft in der Sommerpause kurz vor Bundesliga-Start stattfindet. Veranstalter ist Audi. Immer mit dabei war bisher der FC Bayern München. Dazu kommen drei weitere Clubs.

Sie Sieger der bisherigen Audi Cups:

Drei von fünf Audi Cups konnte der FC Bayern München für sich entscheiden. Zweimal ging der Sieg nach Spanien. Einmal zum FC Barcelona und einmal zu Atletico Madrid.

Wer wird sich 2019 in die Riege der Siege einreihen? Real Madrid, Tottenham Hotspur, der FC Bayern oder Fenerbahce Istanbul?

