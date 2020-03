vor 1 Min.

Auslosung der UEFA Nations League 2020/21 heute: Übertragung im Live-Stream, Gruppen, Termine

UEFA Nations League 2020/21: Die Zusammensetzung der vier Ligen A-D wird heute per Auslosung in Amsterdam ermittelt. Das ZDF überträgt das Ereignis im Live-Stream. Gruppen und Termine im Überblick.

Die UEFA Nations League 2020/21 ist die zweite Austragung dieses Turniers nach der Erstaustragung 2018/19. Die Gruppenphase des Turniers findet zwischen September und November 2020 statt, die Finalspiele dann im Juni 2021.

UEFA Nations League 2020/2021: Wann läuft die Auslosung heute im Live-Stream des ZDF?

Die Auslosung in Amsterdam wird heute, am Dienstag 3. März 2020, zwischen 18 und 20 Uhr im Live-Stream des ZDF übertragen. Im Anschluss gibt es eine Analyse und die Reaktionen aus dem Netz mit Daniel Goggi.

Die Gruppen der UEFA Nations League 2020/2021 im Überblick

An der UEFA Nations League nehmen alle UEFA-Mitglieder teil, derzeit sind das 55. Sie wird in vier Ligen (A bis D) ausgespielt. In jeder Liga werden die Mannschaften per Los auf zwei (Liga D) oder vier (Ligen A, B und C) Gruppen aufgeteilt.

Die Gruppensieger der Ligen B, C und D steigen in der Nations League 2022/23 jeweils eine Stufe auf, die Gruppenletzten der Ligen A und B sowie zwei in Play-Outs bestimmte Gruppenletzte der Liga C steigen entsprechend ab.

Hier die Los-Töpfe bei der Auslosung in Amsterdam:

Liga A

Topf 1: Portugal , Niederlande , England , Schweiz

, , , Topf 2: Belgien , Frankreich , Spanien , Italien

, , , Topf 3: Bosnien und Herzegowina , Ukraine , Dänemark , Schweden

, , , Schweden Topf 4: Kroatien , Polen, Deutschland , Island

Liga B

Topf 1: Russland , Österreich , Wales, Tschechien

, , Wales, Topf 2: Schottland , Norwegen , Serbien , Finnland

, , , Topf 3: Slowakei , Türkei , Republik Irland , Nordirland

, , Republik , Topf 4: Bulgarien , Israel, Ungarn , Rumänien

Liga C

Topf 1: Griechenland , Albanien , Montenegro , Georgien

, , , Topf 2: Nord-Mazedonien , Kosovo , Weißrussland , Zypern

, , , Topf 3: Estland , Slowenien , Litauen , Luxemburg

, , , Topf 4: Armenien , Aserbaidschan , Kasachstan , Moldawien

Liga D

Topf 1: Gibraltar , Färöer-Inseln , Lettland , Liechtenstein

, , , Topf 2: Andorra , Malta , San Marino

UEFA Nations League 2020/2021: Termine

Hier der vorläufige Zeitplan der Nations League:

Ligaphasen-Auslosung: 3. März 2020 in Amsterdam

Erster Spieltag: 3. - 5. September 2020

Zweiter Spieltag: 6. - 8. September 2020

Dritter Spieltag: 8. - 10. Oktober 2020

Vierter Spieltag: 11. - 13. Oktober 2020

Fünfter Spieltag: 12. - 14. November 2020

Sechster Spieltag: 15. - 17. November 2020

Endrunden-Auslosung: noch offen

Endrunde: 2. - 6. Juni 2021

ARD und ZDF zeigen die Spiele der DFB-Auswahl live. (AZ)

