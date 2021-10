Corona-Pandemie

Darf Joshua Kimmich in einem 2G-Stadion spielen?

Hat Bedenken in Bezug auf eine Corona-Impfung: Bayern-Profi Joshua Kimmich.

Plus Rund ums Impfen hat sich im Profisport eine Debatte entsponnen. In deren Mittelpunkt steht der Bayern-Star. Hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Auf diese Art der Aufmerksamkeit hätte Joshua Kimmich gerne verzichtet. Seitdem der Profi des FC Bayern einräumte, noch keine Corona-Impfung erhalten zu haben, steht er im Zentrum einer hitzig geführten Debatte. Neben ethisch-moralischen Gründen, werden auch pragmatische Gründe abgefragt. Darf er denn überhaupt in einem Stadien spielen, in dem für Fans die 2G-Regelung gilt? Wie schaut es in anderen Sportarten aus? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

