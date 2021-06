Fußball-EM 2021

12:30 Uhr

Vargas stürmt ins Viertelfinale: FCA-Profi trifft im Elfmeterschießen

Plus Der Angreifer des FC Augsburg hat entscheidend zum Erfolg der Schweizer gegen Frankreich beigetrage. Nun wartet bei der EM der nächste Favorit auf den Titel.

Von Johannes Graf

Ruben Vargas steht auf der Werbebande. Die Faust reckt er jubelnd gen Bukarester Himmel, die Freude bahnt sich in einem Schrei ihren Weg. Umringt ist er von jubelnden Mitspielern in weißen Trikots, ein paar Meter entfernt flippen ekstatische Fans auf der Tribüne aus. Diesen Moment wird der 22-Jährige nicht so schnell vergessen. Vielleicht sogar nie. Sekunden zuvor hat der Angreifer des FC Augsburg Historisches geschafft. Mit der Schweiz besiegte er den großen Favoriten Frankreich. Statt Mbappé, Griezmann oder Pogba stehen nun die Schweizer bei der Fußball-EM in der Runde der letzten acht Mannschaften. Im Viertelfinale wartet ein weiterer Titelaspirant, Gegner ist das spielstarke Spanien (Freitag, 18 Uhr).

