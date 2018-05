Fußball-WM 2018: Spielplan,Termine, Gruppen, Live-Übertragung

vor 30 Min.

Spielplan zur Fußball-WM 2018: Hier finden Sie die Termine und Gruppen zum Turnier, das am 14. Juni beginnt. Außerdem informieren wir über die Live-Übertragung.

Es ist der Termin schlechthin für Fußball-Fans in diesem Sommer: Vom 14. Juni bis bis zum 15. Juli findet in Russland die Fußball-Weltmeisterschaft statt. Bei der 21. Auflage des Turniers will Deutschland mit Bundestrainer Jogi Löw den Titel verteidigen, den die Mannschaft im Jahr 2014 in Brasilien gewonnen hat.

Löw hat bereits betont, welch großen Respekt er vor dem Turnier hat: "Es wird eine unglaublich schwierige WM", erklärte er. "Wir müssen einen starken Kader haben." Der Bundestrainer beobachtet seine Kandidaten schon jetzt genau. "Ich erwarte, dass sie sich intensiv vorbereiten im täglichen Ablauf, in der Professionalität. Nur wenn ich jetzt beginne, habe ich eine Chance."

Hier finden Sie alle Informationen zur Fußball-WM 2018 im Überblick.

Fußball-WM 2018: Live in TV und Stream

Wie bei den bisherigen Turnieren werden ARD und ZDF alle Spiele übertragen - sowohl im Free-TV als auch im Live-Stream. Das Eröffnungsspiel am 14. Juni wird von der ARD übertragen. Bei den Deutschland-Spielen in der Vorrunde zeigt das ZDF die Partien gegen Mexiko am 17. Juni und gegen Südkorea am 27. Juni. Das Spiel gegen Schweden am 23. Juni wird von der ARD übertragen.

In der K.o.-Runde wechseln sich die beiden Sender weiter ab. Die ARD zeigt das erste Spiel, das ZDF das Finale.

Den Live-Stream der ARD finden Sie hier auf dieser Seite, und den des ZDF hier auf dieser Seite.

Fußball-WM 2018: Spielplan, Termine, Gruppen

Hier finden Sie den kompletten Spielplan zur WM, den Sie über diesen Link auch im PDF-Format zum Ausdrucken finden: Spielplan zum Herunterladen und Ausdrucken.

Bei allen Angaben handelt es sich um die Uhrzeiten in Deutschland. Die DFB-Elf spielt in Gruppe F.

Gruppe A (Russland, Saudi-Arabien, Ägypten, Uruguay)

Donnerstag, 14. Juni, 17 Uhr: Russland - Saudi-Arabien

Freitag, 15. Juni, 14 Uhr: Ägypten - Uruguay

Dienstag, 19. Juni, 20 Uhr: Russland - Ägypten

Mittwoch, 20. Juni, 17 Uhr: Uruguay - Saudi-Arabien

Montag, 25. Juni, 16 Uhr: Uruguay - Russland

Montag, 25. Juni, 16 Uhr: Saudi-Arabien - Ägypten

Gruppe B (Portugal, Spanien, Marokko, Iran)

Freitag, 15. Juni, 17 Uhr: Marokko - Iran

Freitag, 15. Juni, 20 Uhr: Portugal - Spanien

Mittwoch, 20. Juni, 14 Uhr: Portugal - Marokko

Mittwoch, 20. Juni, 20 Uhr: Iran - Spanien

Montag, 25. Juni, 20 Uhr: Spanien - Marokko

Montag, 25. Juni, 20 Uhr: Iran - Portugal

Gruppe C (Frankreich, Australien, Peru, Dänemark)

Samstag, 16. Juni, 12 Uhr: Frankreich - Australien

Samstag, 16 Juni, 18 Uhr: Peru - Dänemark

Donnerstag, 21. Juni, 17 Uhr: Frankreich - Peru

Donnerstag, 21. Juni, 14 Uhr: Dänemark - Australien

Dienstag, 26. Juni, 16 Uhr: Dänemark - Frankreich

Dienstag, 26. Juni, 16 Uhr: Australien - Peru

Gruppe D (Argentinien, Island, Kroatien, Nigeria)

Samstag, 16. Juni, 15 Uhr: Argentinien - Island

Samstag, 16. Juni, 21 Uhr: Kroatien - Nigeria

Donnerstag, 21. Juni, 20 Uhr: Argentinien - Kroatien

Freitag, 22. Juni, 17 Uhr: Nigeria - Island

Dienstag, 26. Juni, 20 Uhr: Island - Kroatien

Dienstag, 26. Juni, 20 Uhr: Nigeria - Argentinien

Gruppe E (Brasilien, Schweiz, Costa Rica, Serbien)

Sonntag, 17. Juni, 14 Uhr: Costa Rica - Serbien

Sonntag, 17. Juni, 20 Uhr: Brasilien - Schweiz

Freitag, 22. Juni, 14 Uhr: Brasilien - Costa Rica

Freitag, 22. Juni, 20 Uhr: Serbien - Schweiz

Mittwoch, 27. Juni, 20 Uhr: Serbien - Brasilien

Mittwoch, 27. Juni, 20 Uhr: Schweiz - Costa Rica

Gruppe F (Deutschland, Mexiko, Schweden, Südkorea)

Sonntag, 17. Juni, 17 Uhr: Deutschland - Mexiko

- Mexiko Montag, 18 Juni, 14 Uhr: Schweden - Südkorea

Samstag, 23. Juni, 17 Uhr: Südkorea - Mexiko

Samstag, 23. Juni, 20 Uhr: Deutschland - Schweden

- Schweden Mittwoch, 27. Juni, 16 Uhr: Mexiko -Schweden

Mittwoch, 27. Juni, 16 Uhr: Südkorea - Deutschland

Gruppe G (Belgien, Panama, Tunesien, England)

Montag, 18. Juni, 17 Uhr: Belgien - Panama

Montag, 18. Juni, 20 Uhr: Tunesien - England

Samstag, 23. Juni, 14 Uhr: Belgien - Tunesien

Sonntag, 24. Juni, 14 Uhr: England - Panama

Donnerstag, 28. Juni, 20 Uhr: England - Belgien

Donnerstag, 28. Juni, 20 Uhr: Panama - Tunesien

Gruppe H (Polen, Senegal, Kolumbien, Japan)

Dienstag, 19. Juni, 14 Uhr: Kolumbien - Japan

Dienstag, 19. Juni, 17 Uhr: Polen - Senegal

Sonntag, 24. Juni, 17 Uhr: Japan - Senegal

Sonntag, 24. Juni, 20 Uhr: Polen - Kolumbien

Donnerstag, 28. Juni, 16 Uhr: Senegal - Kolumbien

Donnerstag, 28. Juni, 16 Uhr: Japan - Polen

Achtelfinale

Samstag, 30. Juni, 16 Uhr: Erster C - Zweiter D

Samstag, 30 Juni, 20 Uhr: Erster A - Zweiter B

Sonntag, 1. Juli, 16 Uhr: Erster B - Zweiter A

Sonntag, 1. Juli, 20 Uhr: Erster D - Zweiter C

Montag, 2. Juli, 16 Uhr: Erster E - Zweiter F

Montag, 2. Juli, 20 Uhr: Erster G - Zweiter H

Dienstag, 3. Juli, 16 Uhr: Erster F - Zweiter E

Dienstag, 3. Juli, 20 Uhr: Erster H - Zweiter G

Viertelfinale

Freitag, 6. Juli, 16 Uhr: Sieger Achtelfinale 1 - Sieger Achtelfinale 2

Freitag, 6. Juli, 20 Uhr: Sieger Achtelfinale 5 - Sieger Achtelfinale 6

Samstag, 7. Juli, 16 Uhr: Sieger Achtelfinale 7 - Sieger Achtelfinale 8

Samstag, 7. Juli, 20 Uhr: Sieger Achtelfinale 3 - Sieger Achtelfinale 4

Halbfinale

Dienstag, 10. Juli, 20 Uhr: Sieger Viertelfinale 1 - Sieger Viertelfinale 2

Mittwoch, 11. Juli, 20 Uhr: Sieger Viertelfinale 3 - Sieger Viertelfinale 4

Spiel um Platz drei

Samstag, 14. Juli, 16 Uhr: Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2

Finale

Sonntag, 15. Juli, 17 Uhr: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2

